ИльТЮЗион приглашает пермяков послушать археологические байки об истории города

Во внутреннем дворике Пермского ТЮЗа события происходят каждый день
В пространстве ИльТЮЗион в Перми выступит археолог, реставратор, архитектор и экскурсовод Геннадий Воженников. Встречу он назвал «Археологические байки» и готов рассказать гостям о зарождении Перми.
«Археологические байки. Сегодня у нас в атриуме человек, чьи экскурсии по городу неизменно заканчиваются аплодисментами, — археолог Геннадий Воженников. Копните в самую глубь! Задайте вопросы! Узнайте, как зародилась Пермь!», — сообщается в telegram-канале ИльТЮЗиона.
Начало встречи в 19:00. Вход свободный.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!