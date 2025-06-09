09 июня 2025

ИльТЮЗион приглашает пермяков послушать археологические байки об истории города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Во внутреннем дворике Пермского ТЮЗа события происходят каждый день
Во внутреннем дворике Пермского ТЮЗа события происходят каждый день Фото:

В пространстве ИльТЮЗион в Перми выступит археолог, реставратор, архитектор и экскурсовод Геннадий Воженников. Встречу он назвал «Археологические байки» и готов рассказать гостям о зарождении Перми.

«Археологические байки. Сегодня у нас в атриуме человек, чьи экскурсии по городу неизменно заканчиваются аплодисментами, — археолог Геннадий Воженников. Копните в самую глубь! Задайте вопросы! Узнайте, как зародилась Пермь!», — сообщается в telegram-канале ИльТЮЗиона.

Начало встречи в 19:00. Вход свободный.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пространстве ИльТЮЗион в Перми выступит археолог, реставратор, архитектор и экскурсовод Геннадий Воженников. Встречу он назвал «Археологические байки» и готов рассказать гостям о зарождении Перми. «Археологические байки. Сегодня у нас в атриуме человек, чьи экскурсии по городу неизменно заканчиваются аплодисментами, — археолог Геннадий Воженников. Копните в самую глубь! Задайте вопросы! Узнайте, как зародилась Пермь!», — сообщается в telegram-канале ИльТЮЗиона. Начало встречи в 19:00. Вход свободный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...