Лавров заявил, что в центре Европы зреет большой взрыв

29 мая 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

В Косово зреет большой взрыв, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово В Косово, которое находится в самом центре Европы, зреет большой взрыв. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Зреет большой взрыв в центре Европы. В том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществила агрессию против Югославии (государство распалось в 2003 году, на части его территории было основано Косово — прим. URA.RU) в нарушении всех мыслимых принципов хельсинского заключительного и других документов ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — прим. URA.RU)», — заявил Сергей Ларов. Он отметил, что Запад вел особый курс на тотальное подчинение всех, кто высказывает иное мнение. Также Лавров призвал решить геополитическую проблему в Европе. Только после этого на материке будет безопасно, подчеркнул Лавров. В конце мая силы НАТО оцепили здания муниципалитетов на севере Косова. После этого жители страны вышли на протесты. Для их разгона была задействована местная полиция, передает «Национальная служба новостей». Конфликт в непризнанной республике Косово обострился в конце августа 2022 года. Тогда на территорию страны был запрещен въезд машин с сербскими номерами. Позже в ситуацию вмешалась НАТО. 19 марта Сербия и Косово договорились нормализовать отношения.

В Косово, которое находится в самом центре Европы, зреет большой взрыв. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Зреет большой взрыв в центре Европы. В том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществила агрессию против Югославии (государство распалось в 2003 году, на части его территории было основано Косово — прим. URA.RU) в нарушении всех мыслимых принципов хельсинского заключительного и других документов ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — прим. URA.RU)», — заявил Сергей Ларов. Он отметил, что Запад вел особый курс на тотальное подчинение всех, кто высказывает иное мнение. Также Лавров призвал решить геополитическую проблему в Европе. Только после этого на материке будет безопасно, подчеркнул Лавров. В конце мая силы НАТО оцепили здания муниципалитетов на севере Косова. После этого жители страны вышли на протесты. Для их разгона была задействована местная полиция, передает «Национальная служба новостей». Конфликт в непризнанной республике Косово обострился в конце августа 2022 года. Тогда на территорию страны был запрещен въезд машин с сербскими номерами. Позже в ситуацию вмешалась НАТО. 19 марта Сербия и Косово договорились нормализовать отношения.