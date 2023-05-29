Вучич назвал цель Приштины после обострения ситуации в Косово

Вучич: главной целью Приштины является столкновение Сербии и НАТО

29 мая 2023 в 23:26 Размер текста - 17 +

Вучич заявил, что премьер Косово Альбин Курти организовал столкновения на севере края Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово После обострения ситуации в Косово главной целью Приштины является столкновение Сербии и НАТО. Об этом заявил лидер Сербии Александр Вучич. Он заявил, что премьер Косово Альбин Курти организовал столкновения на севере края, чтобы спровоцировать конфликт двух сторон. «Все это организовано Альбином Курти, с его большим желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО, а он единственный виновный в происходящем, умывает руки и говорит, что это с ним никак не связано», — заявил Вучич в обращении к гражданам, трансляция которого ведется YouTube-канале официального представителя информационного агентства «Танджуг». Он сообщил, что в ходе столкновений между силовиками и протестующими применили слезоточивый газ. В больницы обратились более 50 пострадавших. В из числе оказались тяжело раненые, заявил Вучич. По его словам, НАТО не захотело защищать сербов Косове, несмотря на гарантии. Лидер Сербии Александр Вучич ушел с поста президента правящей партии SNS. сообщил, что ближайшие два-три года будут решающими для Сербии. По его словам, этого невозможно достичь без партии SNS. Ранее сообщалось, что Вучич дал команду привести в состояние максимальной готовности ВС Сербии в связи с ситуацией в Косово.

После обострения ситуации в Косово главной целью Приштины является столкновение Сербии и НАТО. Об этом заявил лидер Сербии Александр Вучич. Он заявил, что премьер Косово Альбин Курти организовал столкновения на севере края, чтобы спровоцировать конфликт двух сторон. «Все это организовано Альбином Курти, с его большим желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО, а он единственный виновный в происходящем, умывает руки и говорит, что это с ним никак не связано», — заявил Вучич в обращении к гражданам, трансляция которого ведется YouTube-канале официального представителя информационного агентства «Танджуг». Он сообщил, что в ходе столкновений между силовиками и протестующими применили слезоточивый газ. В больницы обратились более 50 пострадавших. В из числе оказались тяжело раненые, заявил Вучич. По его словам, НАТО не захотело защищать сербов Косове, несмотря на гарантии. Лидер Сербии Александр Вучич ушел с поста президента правящей партии SNS. сообщил, что ближайшие два-три года будут решающими для Сербии. По его словам, этого невозможно достичь без партии SNS. Ранее сообщалось, что Вучич дал команду привести в состояние максимальной готовности ВС Сербии в связи с ситуацией в Косово.