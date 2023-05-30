Какие беспилотники атаковали Москву

UJ-22 Airborne предположительно атаковал Москву
новость из сюжетаАтака беспилотников на Москву
Один из беспилотников, атаковавших Москву — это ударный дрон UJ-22 Airborne украинского производства «Укрджет». Также сообщается о модифицированной версии А-2 Синиця.
- Один из типов БПЛА, атаковавших Москву, — это ударный дрон UJ-22 Airborne. Об этом сообщает telegram-канал Shot, ссылаясь на свой источник. Данный тип беспилотников выпускает украинская компания «Укрджет». Отмечается, что дрон способен пролететь около 800 километров и поднимать предметы весом до 20 килограмм.
- По мнению экс-руководителя компании «Ильюшин» Алексея Рогозина, при атаке на Москву были использованы неизвестные типы беспилотников. Он обращает внимание, что такие же БПЛА атаковали Краснодар 26 мая. Единственный способ борьбы с ними, отмечает Рогозин, это сбивать из на месте.
- Авторы telegram-канала Mash передают, что одним из беспилотников, участвующих в атаке на город, был модифицированный А-2 Синиця. Его заметили, когда тот летел в сторону Ильинского. Они отмечают, что в базовой версии дрон способен пролетать 100 километров, но при атаке на Москву использовалась модифицированная версия такого аппарата, способного пролетать большее расстояние. Отмечается, что разрабатывают такие БПЛА в Харькове.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Беспилотники атаковали Москву 30 мая. Отмечалось, что некоторые из дронов были оснащены взрывчатыми веществами. БПЛА использовались при атаке на жилые многоэтажные дома. В ходе атаки никому госпитализация не потребовалась, но за помощью к медикам обратились два человека.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!