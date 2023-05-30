БПЛА, атаковавшие Москву, несли на себе взрывчатку
новость из сюжетаАтака беспилотников на Москву
Беспилотники, атаковавшие Ленинский проспект Москвы, были начинены взрывчаткой. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Основная часть, начиненная тремя взрывными устройствами, продолжает лежать на земле в [Ленинском проспекте Москвы]», — пишут авторы канала. Они передают, что на место происшествия выехали взрывотехники. Территория с взрывоопасными БПЛА оцеплена.
Москву с утра 30 мая атакуют беспилотники. Они повреждают жилые дома города. Жители некоторых домов были эвакуированы.
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