Mash: беспилотники в Москве несли на себе взрывчатку. Видео

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БПЛА, атаковавшие Москву, несли на себе взрывчатку Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

Беспилотники, атаковавшие Ленинский проспект Москвы, были начинены взрывчаткой. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Основная часть, начиненная тремя взрывными устройствами, продолжает лежать на земле в [Ленинском проспекте Москвы]», — пишут авторы канала. Они передают, что на место происшествия выехали взрывотехники. Территория с взрывоопасными БПЛА оцеплена.

Москву с утра 30 мая атакуют беспилотники. Они повреждают жилые дома города. Жители некоторых домов были эвакуированы.

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Беспилотники, атаковавшие Ленинский проспект Москвы, были начинены взрывчаткой. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Основная часть, начиненная тремя взрывными устройствами, продолжает лежать на земле в [Ленинском проспекте Москвы]», — пишут авторы канала. Они передают, что на место происшествия выехали взрывотехники. Территория с взрывоопасными БПЛА оцеплена. Москву с утра 30 мая атакуют беспилотники. Они повреждают жилые дома города. Жители некоторых домов были эвакуированы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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