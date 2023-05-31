Гладков: из-за обстрела Шебекино начинают вывозить детей

31 мая 2023 в 09:24 Размер текста - 17 +

Из Белгородской области начали вывозить детей, отметил Вячеслав Гладков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Детей начинают вывозить из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов», — подчеркнул Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что первые 300 человек будут направлены в Воронеж. Также губернатор пообещал их проводить лично. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Шебекино в ночь на 31 мая. Гладков подчеркнул, что в ходе инцидента пострадали люди. РФ проводит СВО на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса.

Детей начинают вывозить из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов», — подчеркнул Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что первые 300 человек будут направлены в Воронеж. Также губернатор пообещал их проводить лично. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Шебекино в ночь на 31 мая. Гладков подчеркнул, что в ходе инцидента пострадали люди. РФ проводит СВО на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса.