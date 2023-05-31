Гладков: из-за обстрела Шебекино начинают вывозить детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Из Белгородской области начали вывозить детей, отметил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Детей начинают вывозить из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов», — подчеркнул Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что первые 300 человек будут направлены в Воронеж. Также губернатор пообещал их проводить лично.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Шебекино в ночь на 31 мая. Гладков подчеркнул, что в ходе инцидента пострадали люди. РФ проводит СВО на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Детей начинают вывозить из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов», — подчеркнул Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что первые 300 человек будут направлены в Воронеж. Также губернатор пообещал их проводить лично. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Шебекино в ночь на 31 мая. Гладков подчеркнул, что в ходе инцидента пострадали люди. РФ проводит СВО на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...