Гладков рассказал о ситуации в Шебекино после обстрелов ВСУ. Фото

Губернатор Гладков: в результате ночных обстрелов ВСУ ранено четыре человека
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, гладков вячеслав
ВСУ ночью нанесли массированый удар по Шебекино, заявил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате ночного массированного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Шебекино в Белгородской области есть разрушения и раненые. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ночью, точнее, в 3:15, по городу был нанесен массированный удар. Четыре человека пострадали. <…> Снарядами „Града“ выбиты окна, посечены фасады и кровля в 8 многоквартирных, 4 частных домовладениях, а также школе и 2 административных зданиях», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Губернатор уточнил, что ранения шеи и спины получил мужчина. Он в тяжелом состоянии доставлен в больницу. У женщины осколочные ранения руки и предплечья. Еще двум жителям была оказана помощь на месте. Погибших нет.

Ранее Гладков сообщал про ночные обстрелы ВСУ. Также 27 мая украинские войска обстреляли Шебекино из РСЗО, передает телеканал 360. Кроме того, Киев 31 мая обстрелял пункт временного размещения под Белгородом, пишет «Национальная служба новостей». Там погиб один человек и еще двое пострадали.

Фото:
Фото:
Фото:

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате ночного массированного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Шебекино в Белгородской области есть разрушения и раненые. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Ночью, точнее, в 3:15, по городу был нанесен массированный удар. Четыре человека пострадали. <…> Снарядами „Града“ выбиты окна, посечены фасады и кровля в 8 многоквартирных, 4 частных домовладениях, а также школе и 2 административных зданиях», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что ранения шеи и спины получил мужчина. Он в тяжелом состоянии доставлен в больницу. У женщины осколочные ранения руки и предплечья. Еще двум жителям была оказана помощь на месте. Погибших нет. Ранее Гладков сообщал про ночные обстрелы ВСУ. Также 27 мая украинские войска обстреляли Шебекино из РСЗО, передает телеканал 360. Кроме того, Киев 31 мая обстрелял пункт временного размещения под Белгородом, пишет «Национальная служба новостей». Там погиб один человек и еще двое пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...