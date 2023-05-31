Гладков рассказал о ситуации в Шебекино после обстрелов ВСУ. Фото

Губернатор Гладков: в результате ночных обстрелов ВСУ ранено четыре человека

31 мая 2023 в 09:24 Размер текста - 17 +

ВСУ ночью нанесли массированый удар по Шебекино, заявил Вячеслав Гладков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате ночного массированного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Шебекино в Белгородской области есть разрушения и раненые. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Ночью, точнее, в 3:15, по городу был нанесен массированный удар. Четыре человека пострадали. <…> Снарядами „Града“ выбиты окна, посечены фасады и кровля в 8 многоквартирных, 4 частных домовладениях, а также школе и 2 административных зданиях», — написал Гладков в своем telegram-канале . Губернатор уточнил, что ранения шеи и спины получил мужчина. Он в тяжелом состоянии доставлен в больницу. У женщины осколочные ранения руки и предплечья. Еще двум жителям была оказана помощь на месте. Погибших нет. Ранее Гладков сообщал про ночные обстрелы ВСУ. Также 27 мая украинские войска обстреляли Шебекино из РСЗО, передает телеканал 360. Кроме того, Киев 31 мая обстрелял пункт временного размещения под Белгородом, пишет «Национальная служба новостей». Там погиб один человек и еще двое пострадали. Фото: telegram-канал «Настоящий Гладков» Фото: telegram-канал «Настоящий Гладков» Фото: telegram-канал «Настоящий Гладков»

В результате ночного массированного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Шебекино в Белгородской области есть разрушения и раненые. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Ночью, точнее, в 3:15, по городу был нанесен массированный удар. Четыре человека пострадали. <…> Снарядами „Града“ выбиты окна, посечены фасады и кровля в 8 многоквартирных, 4 частных домовладениях, а также школе и 2 административных зданиях», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что ранения шеи и спины получил мужчина. Он в тяжелом состоянии доставлен в больницу. У женщины осколочные ранения руки и предплечья. Еще двум жителям была оказана помощь на месте. Погибших нет. Ранее Гладков сообщал про ночные обстрелы ВСУ. Также 27 мая украинские войска обстреляли Шебекино из РСЗО, передает телеканал 360. Кроме того, Киев 31 мая обстрелял пункт временного размещения под Белгородом, пишет «Национальная служба новостей». Там погиб один человек и еще двое пострадали.