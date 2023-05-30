В ХМАО начали падать цены на дачные участки

31 мая 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

В Сургуте цены на землю упали на 25% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе начали падать цены на дачные участки. К концу мая земля в Сургуте подешевела более чем на 25%. «Стоимость земельных участков и земли за сотку по данным на 18 мая в среднем составляет 789 400 рублей. Это на 25,81% меньше, чем в начале мая», — следует из данных сервиса Restate. В Нижневартовске цены на земельные участки также снизились на 17,31%. Средняя стоимость сотки в городе составляет 422 761 рублей. При этом еще в начале мая в обоих муниципалитетах наблюдалось удорожание земли на 71%. Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных локациях для строительства загородных домов в окрестностях Сургута. Среди них оказались ДНТ «Барсовское», «Летние Юрты» и «Алтай».

В Ханты-Мансийском автономном округе начали падать цены на дачные участки. К концу мая земля в Сургуте подешевела более чем на 25%. «Стоимость земельных участков и земли за сотку по данным на 18 мая в среднем составляет 789 400 рублей. Это на 25,81% меньше, чем в начале мая», — следует из данных сервиса Restate. В Нижневартовске цены на земельные участки также снизились на 17,31%. Средняя стоимость сотки в городе составляет 422 761 рублей. При этом еще в начале мая в обоих муниципалитетах наблюдалось удорожание земли на 71%. Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных локациях для строительства загородных домов в окрестностях Сургута. Среди них оказались ДНТ «Барсовское», «Летние Юрты» и «Алтай».