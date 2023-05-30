В Сургуте назвали популярные локации для строительства загородных домов

Самыми популярными поселками для загородных домов в районе Сургута стали «Барсовское» и «Летние Юрты»

31 мая 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Среди самых популярных коттеджных поселков и дачных кооперативов в окрестностях Сургута «Барсовское» и «Летние Юрты» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Среди самых популярных коттеджных поселков и дачных кооперативов в окрестностях Сургута (ХМАО) «Барсовское», «Летние Юрты» и «Алтай». Риелтор компании «Этажи» Антон Артамонов рассказал URA.RU, что локации активно выбирают для строительства загородных домов. «Если говорить о коттеджных поселках и дачных кооперативах, то наиболее популярны для строительства это: ДНТ „Барсовское“, „Летние Юрты“, „Алтай“, „Сосновый бор“, „Жемчужина“. Они примечательны новыми территориями, хорошим расположением, широкими дорогами. Также, в направлении Почекуйки много новых кооперативов, которые активно застраиваются», — комментирует риелтор. Спрос на строительство загородных домов в ХМАО растет с начала года. По данным Тюменьстата, к весне в регионе было введено более 80 тысяч квадратных метров частного жилья. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В большинстве случаев дома строят из дерева. «Потребители зачастую выбирают дома из дерева в каркасно-фахверковой технологии. И дело тут не столько в моде, сколько в изменении цен на строительном рынке в 2022—2023 году. Стоимость пиломатериалов с апреля 2022 ощутимо упала из-за сужения емкости внешних рынков для экспортеров. А цены на бетон, кирпич, в большей степени зависимые от колебания курса рубля, наоборот росли», — комментирует эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» в Нижневартовске Сергей Чабан. По словам эксперта, тренд на развитие индивидуального жилищного строительства является общероссийским. А среди причин этой тенденции сочетается сразу несколько факторов. «Это распространение удаленных форматов работы после пандемии, тренд на безопасность, новые ипотечные займы для ИЖС и „дачная амнистия“. А также — активная поддержка строительных программ государством», — добавляет Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте взлетела стоимость загородной недвижимости. В начале мая средние цены поднялись более чем на 20%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Среди самых популярных коттеджных поселков и дачных кооперативов в окрестностях Сургута (ХМАО) «Барсовское», «Летние Юрты» и «Алтай». Риелтор компании «Этажи» Антон Артамонов рассказал URA.RU, что локации активно выбирают для строительства загородных домов. «Если говорить о коттеджных поселках и дачных кооперативах, то наиболее популярны для строительства это: ДНТ „Барсовское“, „Летние Юрты“, „Алтай“, „Сосновый бор“, „Жемчужина“. Они примечательны новыми территориями, хорошим расположением, широкими дорогами. Также, в направлении Почекуйки много новых кооперативов, которые активно застраиваются», — комментирует риелтор. Спрос на строительство загородных домов в ХМАО растет с начала года. По данным Тюменьстата, к весне в регионе было введено более 80 тысяч квадратных метров частного жилья. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В большинстве случаев дома строят из дерева. «Потребители зачастую выбирают дома из дерева в каркасно-фахверковой технологии. И дело тут не столько в моде, сколько в изменении цен на строительном рынке в 2022—2023 году. Стоимость пиломатериалов с апреля 2022 ощутимо упала из-за сужения емкости внешних рынков для экспортеров. А цены на бетон, кирпич, в большей степени зависимые от колебания курса рубля, наоборот росли», — комментирует эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» в Нижневартовске Сергей Чабан. По словам эксперта, тренд на развитие индивидуального жилищного строительства является общероссийским. А среди причин этой тенденции сочетается сразу несколько факторов. «Это распространение удаленных форматов работы после пандемии, тренд на безопасность, новые ипотечные займы для ИЖС и „дачная амнистия“. А также — активная поддержка строительных программ государством», — добавляет Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте взлетела стоимость загородной недвижимости. В начале мая средние цены поднялись более чем на 20%.