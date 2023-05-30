30 мая 2023
29 мая 2023

В Сургуте назвали популярные локации для строительства загородных домов

Самыми популярными поселками для загородных домов в районе Сургута стали «Барсовское» и «Летние Юрты»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Среди самых популярных коттеджных поселков и дачных кооперативов в окрестностях Сургута «Барсовское» и «Летние Юрты» Фото:

Среди самых популярных коттеджных поселков и дачных кооперативов в окрестностях Сургута (ХМАО) «Барсовское», «Летние Юрты» и «Алтай». Риелтор компании «Этажи» Антон Артамонов рассказал URA.RU, что локации активно выбирают для строительства загородных домов.

«Если говорить о коттеджных поселках и дачных кооперативах, то наиболее популярны для строительства это: ДНТ „Барсовское“, „Летние Юрты“, „Алтай“, „Сосновый бор“, „Жемчужина“. Они примечательны новыми территориями, хорошим расположением, широкими дорогами. Также, в направлении Почекуйки много новых кооперативов, которые активно застраиваются», — комментирует риелтор.

Спрос на строительство загородных домов в ХМАО растет с начала года. По данным Тюменьстата, к весне в регионе было введено более 80 тысяч квадратных метров частного жилья. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В большинстве случаев дома строят из дерева. «Потребители зачастую выбирают дома из дерева в каркасно-фахверковой технологии. И дело тут не столько в моде, сколько в изменении цен на строительном рынке в 2022—2023 году. Стоимость пиломатериалов с апреля 2022 ощутимо упала из-за сужения емкости внешних рынков для экспортеров. А цены на бетон, кирпич, в большей степени зависимые от колебания курса рубля, наоборот росли», — комментирует эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» в Нижневартовске Сергей Чабан.

По словам эксперта, тренд на развитие индивидуального жилищного строительства является общероссийским. А среди причин этой тенденции сочетается сразу несколько факторов. «Это распространение удаленных форматов работы после пандемии, тренд на безопасность, новые ипотечные займы для ИЖС и „дачная амнистия“. А также — активная поддержка строительных программ государством», — добавляет Чабан.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте взлетела стоимость загородной недвижимости. В начале мая средние цены поднялись более чем на 20%.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Среди самых популярных коттеджных поселков и дачных кооперативов в окрестностях Сургута (ХМАО) «Барсовское», «Летние Юрты» и «Алтай». Риелтор компании «Этажи» Антон Артамонов рассказал URA.RU, что локации активно выбирают для строительства загородных домов. «Если говорить о коттеджных поселках и дачных кооперативах, то наиболее популярны для строительства это: ДНТ „Барсовское“, „Летние Юрты“, „Алтай“, „Сосновый бор“, „Жемчужина“. Они примечательны новыми территориями, хорошим расположением, широкими дорогами. Также, в направлении Почекуйки много новых кооперативов, которые активно застраиваются», — комментирует риелтор. Спрос на строительство загородных домов в ХМАО растет с начала года. По данным Тюменьстата, к весне в регионе было введено более 80 тысяч квадратных метров частного жилья. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В большинстве случаев дома строят из дерева. «Потребители зачастую выбирают дома из дерева в каркасно-фахверковой технологии. И дело тут не столько в моде, сколько в изменении цен на строительном рынке в 2022—2023 году. Стоимость пиломатериалов с апреля 2022 ощутимо упала из-за сужения емкости внешних рынков для экспортеров. А цены на бетон, кирпич, в большей степени зависимые от колебания курса рубля, наоборот росли», — комментирует эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» в Нижневартовске Сергей Чабан. По словам эксперта, тренд на развитие индивидуального жилищного строительства является общероссийским. А среди причин этой тенденции сочетается сразу несколько факторов. «Это распространение удаленных форматов работы после пандемии, тренд на безопасность, новые ипотечные займы для ИЖС и „дачная амнистия“. А также — активная поддержка строительных программ государством», — добавляет Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте взлетела стоимость загородной недвижимости. В начале мая средние цены поднялись более чем на 20%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...