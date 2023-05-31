Москва заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров

31 мая 2023 в 22:02 Размер текста - 17 +

В Москве сейчас живут 76 миллиардеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Столица России заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров. На первом месте находится Нью-Йорк. Об этом сообщает исследовательская компания Wealth-X. «Первое место: Нью-Йорк (136 человек), второе: Гонконг (112), третье: Сан-Франциско (84), последнее: Москва (76)», — следует из данных исследования . Отмечается, что за предыдущий год число миллиардеров в России выросло на 4,7%. На данный момент, согласно данным опроса, в России проживают 112 человек с состоянием больше миллиарда рублей. Однако их совокупное состояние выросло не сильно — на 1%. По данным Wealth-X, в 2022 году число миллиардеров больше всего сократилось в Китае. Их стало на 10,8% меньше, в сравнении с 2021 годом. В США число миллиардеров сократилось на 2,1%. Сокращение миллиардеров в Китае связано с антиковидными ограничениями, а в США с инфляцией и ужесточением кредитно-денежной политики Федерально резервной системы (ФРС). Она была создана в 1913 году для выполнения функций центрального банка.

Столица России заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров. На первом месте находится Нью-Йорк. Об этом сообщает исследовательская компания Wealth-X. «Первое место: Нью-Йорк (136 человек), второе: Гонконг (112), третье: Сан-Франциско (84), последнее: Москва (76)», — следует из данных исследования. Отмечается, что за предыдущий год число миллиардеров в России выросло на 4,7%. На данный момент, согласно данным опроса, в России проживают 112 человек с состоянием больше миллиарда рублей. Однако их совокупное состояние выросло не сильно — на 1%. По данным Wealth-X, в 2022 году число миллиардеров больше всего сократилось в Китае. Их стало на 10,8% меньше, в сравнении с 2021 годом. В США число миллиардеров сократилось на 2,1%. Сокращение миллиардеров в Китае связано с антиковидными ограничениями, а в США с инфляцией и ужесточением кредитно-денежной политики Федерально резервной системы (ФРС). Она была создана в 1913 году для выполнения функций центрального банка.