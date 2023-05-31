Москва заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров

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Москва, разное., москва-сити, воробьевы горы, город москва
В Москве сейчас живут 76 миллиардеров Фото:

Столица России заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров. На первом месте находится Нью-Йорк. Об этом сообщает исследовательская компания Wealth-X.

«Первое место: Нью-Йорк (136 человек), второе: Гонконг (112), третье: Сан-Франциско (84), последнее: Москва (76)», — следует из данных исследования. Отмечается, что за предыдущий год число миллиардеров в России выросло на 4,7%. На данный момент, согласно данным опроса, в России проживают 112 человек с состоянием больше миллиарда рублей. Однако их совокупное состояние выросло не сильно — на 1%.

По данным Wealth-X, в 2022 году число миллиардеров больше всего сократилось в Китае. Их стало на 10,8% меньше, в сравнении с 2021 годом. В США число миллиардеров сократилось на 2,1%. Сокращение миллиардеров в Китае связано с антиковидными ограничениями, а в США с инфляцией и ужесточением кредитно-денежной политики Федерально резервной системы (ФРС). Она была создана в 1913 году для выполнения функций центрального банка.

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Столица России заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров. На первом месте находится Нью-Йорк. Об этом сообщает исследовательская компания Wealth-X. «Первое место: Нью-Йорк (136 человек), второе: Гонконг (112), третье: Сан-Франциско (84), последнее: Москва (76)», — следует из данных исследования. Отмечается, что за предыдущий год число миллиардеров в России выросло на 4,7%. На данный момент, согласно данным опроса, в России проживают 112 человек с состоянием больше миллиарда рублей. Однако их совокупное состояние выросло не сильно — на 1%. По данным Wealth-X, в 2022 году число миллиардеров больше всего сократилось в Китае. Их стало на 10,8% меньше, в сравнении с 2021 годом. В США число миллиардеров сократилось на 2,1%. Сокращение миллиардеров в Китае связано с антиковидными ограничениями, а в США с инфляцией и ужесточением кредитно-денежной политики Федерально резервной системы (ФРС). Она была создана в 1913 году для выполнения функций центрального банка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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