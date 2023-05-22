В России нашли способ борьбы с должниками за ЖКУ

В Совфеде предложили дать управляющим компаниям доступ к ЕГРН для взыскания долгов по ЖКХ

23 мая 2023 в 04:12 Размер текста - 17 +

Сервис по борьбе с должниками за ЖКУ может появится в России Фото: Илья Московец © URA.RU Управляющие компании смогут получить доступ к единому государственному реестру налогоплательщиков (ЕГРН) для взыскания долгов по жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Соответствующий сервис вскоре может появиться в России. «Росреестру совместно с Минстроем России рекомендовано завершить работу по созданию сервиса для получения управляющими компаниями ЖКХ сведений, содержащихся в ЕГРН, для работы с конкретными должниками за услуги ЖКХ. Также сенаторы просят рассмотреть вопрос установления административной или уголовной ответственности за неправомерное использование управляющими компаниями сведений из ЕГРН», — передает ТАСС содержание копии документа с перечнем рекомендаций, полная версия которого будет опубликована 23 мая. Сведения из ЕГРН необходимы управляющим компаниям, чтобы верно рассчитывать и выставлять квитанции за ЖКХ, объяснил эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук. Также они необходимы, чтобы знать, на кого подавать в суд, если накопилась большая задолженность. Кроме того, данные помогут управляющей компании понять, кто имеет право голосовать на общем собрании жильцов, добавил он. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, как изменится жизнь россиян с марта. В частности, теперь по закону нельзя легально получить персональные данные о собственниках недвижимости без согласия самих собственников. без согласия гражданина. Эта мера позволит защитить владельцев недвижимости от мошенников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Управляющие компании смогут получить доступ к единому государственному реестру налогоплательщиков (ЕГРН) для взыскания долгов по жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Соответствующий сервис вскоре может появиться в России. «Росреестру совместно с Минстроем России рекомендовано завершить работу по созданию сервиса для получения управляющими компаниями ЖКХ сведений, содержащихся в ЕГРН, для работы с конкретными должниками за услуги ЖКХ. Также сенаторы просят рассмотреть вопрос установления административной или уголовной ответственности за неправомерное использование управляющими компаниями сведений из ЕГРН», — передает ТАСС содержание копии документа с перечнем рекомендаций, полная версия которого будет опубликована 23 мая. Сведения из ЕГРН необходимы управляющим компаниям, чтобы верно рассчитывать и выставлять квитанции за ЖКХ, объяснил эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук. Также они необходимы, чтобы знать, на кого подавать в суд, если накопилась большая задолженность. Кроме того, данные помогут управляющей компании понять, кто имеет право голосовать на общем собрании жильцов, добавил он. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, как изменится жизнь россиян с марта. В частности, теперь по закону нельзя легально получить персональные данные о собственниках недвижимости без согласия самих собственников. без согласия гражданина. Эта мера позволит защитить владельцев недвижимости от мошенников.