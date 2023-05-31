В Нижнем Тагиле (Свердловская область) собака бойцовской породы напала на 10-летнего мальчика на общественном пляже. Об этом сообщили в соцсети.
«Матвей с одноклассником шли со школы домой и решили пройти мимо пляжа, пощупать воду. Там была хозяйка со своими собаками, на общественном пляжу животные были без поводов и намордников. После происшествия женщина бросила искусанного, истекающего кровью ребенка одного на пляже», — рассказали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел 30 мая примерно в 14 часов в поселке Лая на Песчаном пляже, ребенку вызвали скорую помощь очевидцы. В полиции заявили, что по данному факту начата проверка. «По результатам проверки будет принято обоснованное мотивированное решение», — сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
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