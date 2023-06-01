NYT: НАТО столкнулась с новой серьезной проблемой из-за России

NYT: НАТО опасается военной угрозы со стороны РФ в Арктике

Северный флот России представляет угрозу для НАТО в Арктике, пишет NYT Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

Страны, состоящие в НАТО, крайне уязвимы в Арктике из-за огромной военной мощи России. Об этом написали в издании The New York Times. Автор материала Стивен Эрлангер уточнил, что альянс опасается угрозы российского флота и возможности РФ пройти через проливы Гренландии, Исландии и Великобритании.

«На самом деле у альянса [НАТО] есть серьезные уязвимые места на севере. Опасения заключаются в том, что модернизированный российский Северный флот может пройти через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией (ход, известный в НАТО как „красный правый крюк“), чтобы перерезать морские пути <…> и угрожать восточному побережью Америки круизными кораблями и ракетами», — написали в материале издания.

Автор уточнил, что Россия до сих пор является огромной арктической державой, чьи ракеты с ядерными боеголовками и атомный флот остаются актуальной проблемой для альянса. По словам Эрлангера, НАТО хочет расширить свое военное присутствие в регионе, но опасается угроз со стороны РФ. Однако альянс пытается создать «северный пузырь» для сдерживания России и наблюдения за Китаем, подчеркивает автор.

Ранее посол по особым поручениям в МИД РФ Николай Корчунов не исключил эскалации конфликта между НАТО и Россией в Арктике, пишет «Национальная служба новостей». Немецкие депутаты от «Левой партии бундестага» сообщили, что видят растущую милитаризацию Арктики, которая «находится на пересечении интересов НАТО, США, Китая и России, передает телеканал 360.