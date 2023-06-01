Глава Белгородской области заявил об эвакуации жителей из Шебекинского округа

Губернатор Гладков: администрации городов Шебекинского округа занимаются вывозом людей

01 июня 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Власти готовы вывезти людей из обставляемых районов Белгородской области, сообщил Вячеслав Гладков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Власти Белгородской области при необходимости срочной эвакуации предоставят защищенную технику для вывоза мирного населения из Шебекинского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Если есть необходимость срочной эвакуации, мы защищенную технику подгоним к вашим домам», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что власти не публикуют места сбора по причине того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести по ним удары. Он подчеркнул, что вывоз людей продолжится, как только ситуация станет спокойнее. Также Гладков отчитался о вывозе детей с родителями 1 июня. Область покинули 200 человек, среди которых пожилые люди с маленькими детьми. Также 7 июня в Калугу и Ярославль будут эвакуированы 600 человек. Ранее Гладков сообщал, что около 2500 детей из Белгородской области отправятся на летний отдых в Воронежскую область, передает телеканал 360. Речь идет только о детях из приграничных районов.

Власти Белгородской области при необходимости срочной эвакуации предоставят защищенную технику для вывоза мирного населения из Шебекинского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Если есть необходимость срочной эвакуации, мы защищенную технику подгоним к вашим домам», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что власти не публикуют места сбора по причине того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести по ним удары. Он подчеркнул, что вывоз людей продолжится, как только ситуация станет спокойнее. Также Гладков отчитался о вывозе детей с родителями 1 июня. Область покинули 200 человек, среди которых пожилые люди с маленькими детьми. Также 7 июня в Калугу и Ярославль будут эвакуированы 600 человек. Ранее Гладков сообщал, что около 2500 детей из Белгородской области отправятся на летний отдых в Воронежскую область, передает телеканал 360. Речь идет только о детях из приграничных районов.