Минприроды раскрыло, как в России пытаются сократить число пожаров

Минприроды России: подготовка к лесным пожарам 2023 года началась в 2022

01 июня 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

В течение 24 часов муниципалитет должен попытаться ликвидировать пожар в лесу, напомнили в Минприроды Росси Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 К сезону лесных пожаров 2023 года регионы России подготовились заранее, еще в 2022 году, в частности, для оперативного реагирования был изменен порядок действий: в первые 24 часа подключается муниципальный уровень, далее региональный, свыше 74 часов — федеральный, Авиалесоохрана, МЧС РФ. Об этом URA.RU сообщили в Минприроды России. «К пожароопасному сезону Минприроды России, Рослесхоз и регионы готовятся заранее. Подготовка к сезону 2023 года началась еще в 2022 году. С этого года принят новый порядок реагирования на лесные пожары: первые 24 часа — муниципальный уровень, с 24 до 74 часов — региональный, свыше 74 часов — федеральный, когда подключается Авиалесоохрана, МЧС России. С 2022 года выросло государственное финансирование сферы борьбы с пожарами. Средства пошли на увеличение штатов лесных пожарных до 27 тысяч человек, парашютно-десантной службы до 5,3 тысячи людей. До 52 тысяч часов возрос авиационный мониторинг», — рассказали в пресс-службе Минприроды России. В ведомстве подчеркнули, что через семь лет количество лесных пожаров в стране должно уменьшиться вдвое. «Ключевое — указ Президента, в котором обозначена цель: к 2030 году сократить площади лесных пожаров относительно 2021 года в два раза. С прошлого года повышены штрафы за нарушения правил безопасности в лесах. Для граждан — в среднем в 10 раз, например, за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы — от 15 до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы увеличились до 50 тысяч, для юридических лиц — до 400 тысяч», — добавили в пресс-службе. По данным министерства, в этом году пожарный сезон наступил на 20 дней раньше срока. «Сегодня пожароопасный сезон открыт в 86 субъектах страны. В этом году он наступил на 20 дней раньше обычного срока. Ранний приход весны привел к началу масштабных палов сухой травы (выжигание, — прим. URA.RU). Почти в 100% случаях весенние пожары — это вина человек. Огонь в лес переходят с земель иных категорий. Такие пожары называются ландшафтными. Полномочия по их тушению находятся в компетенции региональных сил Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которые должны контролировать термоточки и вовремя их ликвидировать», — отметили в пресс-службе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К сезону лесных пожаров 2023 года регионы России подготовились заранее, еще в 2022 году, в частности, для оперативного реагирования был изменен порядок действий: в первые 24 часа подключается муниципальный уровень, далее региональный, свыше 74 часов — федеральный, Авиалесоохрана, МЧС РФ. Об этом URA.RU сообщили в Минприроды России. «К пожароопасному сезону Минприроды России, Рослесхоз и регионы готовятся заранее. Подготовка к сезону 2023 года началась еще в 2022 году. С этого года принят новый порядок реагирования на лесные пожары: первые 24 часа — муниципальный уровень, с 24 до 74 часов — региональный, свыше 74 часов — федеральный, когда подключается Авиалесоохрана, МЧС России. С 2022 года выросло государственное финансирование сферы борьбы с пожарами. Средства пошли на увеличение штатов лесных пожарных до 27 тысяч человек, парашютно-десантной службы до 5,3 тысячи людей. До 52 тысяч часов возрос авиационный мониторинг», — рассказали в пресс-службе Минприроды России. В ведомстве подчеркнули, что через семь лет количество лесных пожаров в стране должно уменьшиться вдвое. «Ключевое — указ Президента, в котором обозначена цель: к 2030 году сократить площади лесных пожаров относительно 2021 года в два раза. С прошлого года повышены штрафы за нарушения правил безопасности в лесах. Для граждан — в среднем в 10 раз, например, за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы — от 15 до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы увеличились до 50 тысяч, для юридических лиц — до 400 тысяч», — добавили в пресс-службе. По данным министерства, в этом году пожарный сезон наступил на 20 дней раньше срока. «Сегодня пожароопасный сезон открыт в 86 субъектах страны. В этом году он наступил на 20 дней раньше обычного срока. Ранний приход весны привел к началу масштабных палов сухой травы (выжигание, — прим. URA.RU). Почти в 100% случаях весенние пожары — это вина человек. Огонь в лес переходят с земель иных категорий. Такие пожары называются ландшафтными. Полномочия по их тушению находятся в компетенции региональных сил Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которые должны контролировать термоточки и вовремя их ликвидировать», — отметили в пресс-службе.