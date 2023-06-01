В Совете Федерации призвали с помощью спутников предотвращать пожары

01 июня 2023 в 20:57 Размер текста - 17 +

Спутники смогут обнаружить даже небольшое возгорание, считает Алексей Майоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Для раннего обнаружения и ликвидации лесных пожаров может помочь развитие космических технологий, так как спутники могут оперативно дать информацию даже о самом легком задымлении. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. «В перспективе, с развитием IT-технологий, мы должны будем оборудовать леса видеофиксацией и прочее. Но мы тоже должны быть реалистами. Если в Подмосковье или в близлежащих областях это реально, то в каких-то субъектах Федерации, где леса тянутся на огромные протяженностью километры, это вряд ли возможно. Но в этом направлении обязательно работать нужно. Нужно больше привлекать космическую технику, летательные аппараты, то есть дроны, чтобы на начальной стадии определять пожар и дальше уже принимать меры реагирования. Ведь современные спутники могут разглядеть даже спичечный коробок. Как раз наша космическая корпорация в этом направлении движется, но нужно эту работу проводить планомерно. У нас же в стране бывают и степные пожары. Горит степь и она идет на жилые дома, на деревни. Это сплошной смог страшный», — объяснил Алексей Майоров. Первый зампредседателя комитета Совфеда подчеркнул важность раннего обнаружения очага возгорания, так как не все пожары в итоге возможно ликвидировать. «В чем еще сложность. Например, в тайге начался пожар, его увидел спутник или летательный аппарат, нужно принимать какие-то меры. В субъектах РФ существуют специальные комиссии, которые решают — либо начинаем тушить, либо наблюдаем, потому что не всегда это возможно сделать. Если это глубокая тайга, там сложно использовать авиационную технику, потому что большие расстояния, и людей просто опасно десантировать. Если лес горит и начался верховой пожар, его тушить почти невозможно, потому что кроны деревьев уже задеты. Огонь перекидывается с дерева на дерево и уже защитные борозды не помогают. Лесные пожары — это во всем мире проблема. По оценкам ученых, все-таки достаточное количество — рукотворного характера, поэтому, на мой взгляд, еще очень важно — работать с гражданами, чтобы люди понимали всю опасность», — добавил Майоров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для раннего обнаружения и ликвидации лесных пожаров может помочь развитие космических технологий, так как спутники могут оперативно дать информацию даже о самом легком задымлении. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. «В перспективе, с развитием IT-технологий, мы должны будем оборудовать леса видеофиксацией и прочее. Но мы тоже должны быть реалистами. Если в Подмосковье или в близлежащих областях это реально, то в каких-то субъектах Федерации, где леса тянутся на огромные протяженностью километры, это вряд ли возможно. Но в этом направлении обязательно работать нужно. Нужно больше привлекать космическую технику, летательные аппараты, то есть дроны, чтобы на начальной стадии определять пожар и дальше уже принимать меры реагирования. Ведь современные спутники могут разглядеть даже спичечный коробок. Как раз наша космическая корпорация в этом направлении движется, но нужно эту работу проводить планомерно. У нас же в стране бывают и степные пожары. Горит степь и она идет на жилые дома, на деревни. Это сплошной смог страшный», — объяснил Алексей Майоров. Первый зампредседателя комитета Совфеда подчеркнул важность раннего обнаружения очага возгорания, так как не все пожары в итоге возможно ликвидировать. «В чем еще сложность. Например, в тайге начался пожар, его увидел спутник или летательный аппарат, нужно принимать какие-то меры. В субъектах РФ существуют специальные комиссии, которые решают — либо начинаем тушить, либо наблюдаем, потому что не всегда это возможно сделать. Если это глубокая тайга, там сложно использовать авиационную технику, потому что большие расстояния, и людей просто опасно десантировать. Если лес горит и начался верховой пожар, его тушить почти невозможно, потому что кроны деревьев уже задеты. Огонь перекидывается с дерева на дерево и уже защитные борозды не помогают. Лесные пожары — это во всем мире проблема. По оценкам ученых, все-таки достаточное количество — рукотворного характера, поэтому, на мой взгляд, еще очень важно — работать с гражданами, чтобы люди понимали всю опасность», — добавил Майоров.