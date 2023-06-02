Финансовый аналитик Андриевская: декретные и больничные выплаты вырастут на 3000 рублей в 2024 году

02 июня 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

Если зарплата зависит от МРОТ, ее обязаны индексировать, сказала Ирина Андриевская Фото: Денис Моргунов © URA.RU Размер больничного и декретных выплат вырастет в 2024 году на 18,9% (3000 рублей) из-за индексации МРОТ. Об этом сообщила URA.RU директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская. «Средний МРОТ в 2024 по стране увеличится до 19 242 рублей. Индексация составит 18,9% или плюс 3000 рублей. От величины МРОТ зависит размер больничных и декретных выплат по беременности и родам. Растут отчисления страховых взносов работодателей, из которых Соцфонд РФ платит пособия по нетрудоспособности или декретные. Чем выше МРОТ, тем выплаты больше. Минимальный размер больничных также вырастет. Для людей со стажем от восьми лет он будет рассчитываться как 100% МРОТ за месяц. Со стажем от пяти до восьми лет база расчетов — 80% МРОТ или 15 393,6 рубля. Для работников со стажем до пяти лет — 60% МРОТ, или 11 545,2 рубля», — сказала Ирина Андриевская. Она подчеркнула, что также должна вырасти заработная плата россиян, если она привязана к МРОТ. «Сотрудники должны знать, что работодатель обязан проиндексировать заплату после повышения показателя. То же правило касается премий, которые зависят от МРОТ по трудовому соглашению», — отметила специалист. Собеседница агентства напомнила, что минимальный размер оплаты труда может отличаться в разных регионах. «В 2024 году для Москвы он вырастет до 29 389 рублей (до вычета НДФЛ), в Санкт-Петербурге — до 27 847 рублей. А самый высокий размер минимальной оплаты труда среди нестоличных регионов в Ямало-Ненецком автономном округе — 27 025 рублей», — объяснила аналитик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Размер больничного и декретных выплат вырастет в 2024 году на 18,9% (3000 рублей) из-за индексации МРОТ. Об этом сообщила URA.RU директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская. «Средний МРОТ в 2024 по стране увеличится до 19 242 рублей. Индексация составит 18,9% или плюс 3000 рублей. От величины МРОТ зависит размер больничных и декретных выплат по беременности и родам. Растут отчисления страховых взносов работодателей, из которых Соцфонд РФ платит пособия по нетрудоспособности или декретные. Чем выше МРОТ, тем выплаты больше. Минимальный размер больничных также вырастет. Для людей со стажем от восьми лет он будет рассчитываться как 100% МРОТ за месяц. Со стажем от пяти до восьми лет база расчетов — 80% МРОТ или 15 393,6 рубля. Для работников со стажем до пяти лет — 60% МРОТ, или 11 545,2 рубля», — сказала Ирина Андриевская. Она подчеркнула, что также должна вырасти заработная плата россиян, если она привязана к МРОТ. «Сотрудники должны знать, что работодатель обязан проиндексировать заплату после повышения показателя. То же правило касается премий, которые зависят от МРОТ по трудовому соглашению», — отметила специалист. Собеседница агентства напомнила, что минимальный размер оплаты труда может отличаться в разных регионах. «В 2024 году для Москвы он вырастет до 29 389 рублей (до вычета НДФЛ), в Санкт-Петербурге — до 27 847 рублей. А самый высокий размер минимальной оплаты труда среди нестоличных регионов в Ямало-Ненецком автономном округе — 27 025 рублей», — объяснила аналитик.