Пользователи Twitter пришли в ужас, увидев новое фото Зеленского

Владимир Зеленский участвовал в саммите в Молдавии Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдавии. Пользователи Twitter прокомментировали фотографии украинского лидера, отметив, что он плохо выглядит.

«Недостаточное пребывание на солнце. Вот что бывает, когда кто-то большую часть времени проводит в бункере», — заявил пользователь с ником Artem Arutyunyan. Таким образом он прокомментировал внешний вид президента Украины. Саммит ЕПС проходит с 1 по 2 июня в Молдавии.

«Похоже, он плакал, и я его не виню», — прокомментировал Brian. Другой пользователь увидел в глазах Зеленского любовь к алкоголю. «Он, наверное, пьет, поэтому и выглядит таким мягким», — заявил Dr.Lilith.

Часть пользователей связала плохой вид президента Украины с употреблением наркотиков. «Побочные эффекты колумбийского веселого порошка», — написал Prof dr mr W F Zondervan PhG, SGMV. «Солнце причиняет боль, когда ты уже целый год на кокаине», — развил тему Carrie. «Он старается, чтобы у него не текло из носа», — выразился Marcy from Prescott.

Саммит проходит ЕПС в Молдавии. Представители России не поехали на него, потому что страна не получила приглашения. Саммит прошел также без участия президента Турции Реджеп Эрдоган.