Politico: Эрдоган отказался ехать на антироссийский саммит

Politico: Эрдоган не поедет на саммит ЕПС в Молдавии

31 мая 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Саммит ЕПС в Молдавии пройдет без участия Эрдогана Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Президент Турции Реджеп Эрдоган отказался от поездки на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдавии. Об этом сообщает издание Politico. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не получила приглашения для участия в саммите. «По словам трех чиновников, участвующих в подготовке, турецкий лидер не поедет в Молдавию на саммит», — говорится в материале издания . Сам саммит ЕПС пройдет с 1 по 2 июня. В саммите, созданном по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в 2022 году, принимают участие все страны ЕС, а также ряд стран, не являющихся его членами. Сообщество занимается рядом вопросов по взаимодействию его участников между собой, в том числе и вопросом поддержки в восстановлении Украины. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что саммит ЕПС не является полноценным политическим процессом. Он дал такую оценку, потому что у европейских стран отсутствует диалог с Россией. Однако он отметил, что в Кремле будут следить за развитием событий, его слова приводит «Федеральное агентство новостей».

Президент Турции Реджеп Эрдоган отказался от поездки на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдавии. Об этом сообщает издание Politico. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не получила приглашения для участия в саммите. «По словам трех чиновников, участвующих в подготовке, турецкий лидер не поедет в Молдавию на саммит», — говорится в материале издания. Сам саммит ЕПС пройдет с 1 по 2 июня. В саммите, созданном по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в 2022 году, принимают участие все страны ЕС, а также ряд стран, не являющихся его членами. Сообщество занимается рядом вопросов по взаимодействию его участников между собой, в том числе и вопросом поддержки в восстановлении Украины. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что саммит ЕПС не является полноценным политическим процессом. Он дал такую оценку, потому что у европейских стран отсутствует диалог с Россией. Однако он отметил, что в Кремле будут следить за развитием событий, его слова приводит «Федеральное агентство новостей».