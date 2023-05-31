Politico: Эрдоган отказался ехать на антироссийский саммит

Президент Турции Реджеп Эрдоган отказался от поездки на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдавии. Об этом сообщает издание Politico. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не получила приглашения для участия в саммите.
«По словам трех чиновников, участвующих в подготовке, турецкий лидер не поедет в Молдавию на саммит», — говорится в материале
В саммите, созданном по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в 2022 году, принимают участие все страны ЕС, а также ряд стран, не являющихся его членами. Сообщество занимается рядом вопросов по взаимодействию его участников между собой, в том числе и вопросом поддержки в восстановлении Украины.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что саммит ЕПС не является полноценным политическим процессом. Он дал такую оценку, потому что у европейских стран отсутствует диалог с Россией. Однако он отметил, что в Кремле будут следить за развитием событий, его слова приводит «Федеральное агентство новостей».
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