Politico: Эрдоган отказался ехать на антироссийский саммит

Politico: Эрдоган не поедет на саммит ЕПС в Молдавии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, stock, Эрдоган Реджеп Тайип
Саммит ЕПС в Молдавии пройдет без участия Эрдогана Фото:

Президент Турции Реджеп Эрдоган отказался от поездки на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдавии. Об этом сообщает издание Politico. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не получила приглашения для участия в саммите.

«По словам трех чиновников, участвующих в подготовке, турецкий лидер не поедет в Молдавию на саммит», — говорится в материале издания. Сам саммит ЕПС пройдет с 1 по 2 июня.

В саммите, созданном по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в 2022 году, принимают участие все страны ЕС, а также ряд стран, не являющихся его членами. Сообщество занимается рядом вопросов по взаимодействию его участников между собой, в том числе и вопросом поддержки в восстановлении Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что саммит ЕПС не является полноценным политическим процессом. Он дал такую оценку, потому что у европейских стран отсутствует диалог с Россией. Однако он отметил, что в Кремле будут следить за развитием событий, его слова приводит «Федеральное агентство новостей».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Турции Реджеп Эрдоган отказался от поездки на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдавии. Об этом сообщает издание Politico. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не получила приглашения для участия в саммите. «По словам трех чиновников, участвующих в подготовке, турецкий лидер не поедет в Молдавию на саммит», — говорится в материале издания. Сам саммит ЕПС пройдет с 1 по 2 июня. В саммите, созданном по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в 2022 году, принимают участие все страны ЕС, а также ряд стран, не являющихся его членами. Сообщество занимается рядом вопросов по взаимодействию его участников между собой, в том числе и вопросом поддержки в восстановлении Украины. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что саммит ЕПС не является полноценным политическим процессом. Он дал такую оценку, потому что у европейских стран отсутствует диалог с Россией. Однако он отметил, что в Кремле будут следить за развитием событий, его слова приводит «Федеральное агентство новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...