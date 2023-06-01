01 июня 2023
31 мая 2023

В аэропорту Салехарда задерживаются рейсы в поселки ЯНАО. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Войска химической и биологической защиты на Ямале. Салехард, аэропорт салехард
В аэропорту Салехарда задержаны рейсы в Яр-Сале, Сеяха и Мыс Каменный Фото:

В аэропорту Салехарда задерживается вылет внутренних рейсов до Яр-Сале, Мыса Каменного и Сеяхи. Задержка произошла из-за погодных условий, сообщили URA.RU в справочной службе аэропорта.

«Рейс до Сеяхи, вылет в 9 часов, задержан. Также задержаны рейсы до Яр-Сале, вылет в 9 часов 10 минут, и Мыса Каменного, вылет в 9 часов 20 минут. Причиной задержки вылета являются метеоусловия», — сообщили корреспонденту URA.RU в справочной службе аэропорта Салехарда.

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В аэропорту Салехарда задерживается вылет внутренних рейсов до Яр-Сале, Мыса Каменного и Сеяхи. Задержка произошла из-за погодных условий, сообщили URA.RU в справочной службе аэропорта. «Рейс до Сеяхи, вылет в 9 часов, задержан. Также задержаны рейсы до Яр-Сале, вылет в 9 часов 10 минут, и Мыса Каменного, вылет в 9 часов 20 минут. Причиной задержки вылета являются метеоусловия», — сообщили корреспонденту URA.RU в справочной службе аэропорта Салехарда. .
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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