В аэропорту Салехарда задержаны рейсы в Яр-Сале, Сеяха и Мыс Каменный
В аэропорту Салехарда задерживается вылет внутренних рейсов до Яр-Сале, Мыса Каменного и Сеяхи. Задержка произошла из-за погодных условий, сообщили URA.RU в справочной службе аэропорта.
«Рейс до Сеяхи, вылет в 9 часов, задержан. Также задержаны рейсы до Яр-Сале, вылет в 9 часов 10 минут, и Мыса Каменного, вылет в 9 часов 20 минут. Причиной задержки вылета являются метеоусловия», — сообщили корреспонденту URA.RU в справочной службе аэропорта Салехарда.
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