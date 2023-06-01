01 июня 2023

ФСБ и СК устроили облаву на сторонников запрещенной организации в Кургане. Видео

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Представители силовых органов провели более 30 обысков Фото:

В Кургане сотрудники СК ФСБ, УМВД и Росгвардии провели более 30 обысков в местах проживания организаторов и сторонников религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована). Данная информация была размещена 2 июня на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ и пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, Центра по противодействию экстремизму УМВД, при силовой поддержке Росгвардии на территории Курганской области в рамках расследования уголовного дела проведено более 30 обысков по местам проживания организаторов и сторонников организации. В результате изъята запрещенная литература, компьютерная техника и электронные носители, средства связи и иные материалы, представляющие интерес для следствия», — указано в сообщении.

Представители СУ СК завершили расследование уголовного дела, связанного с деятельностью одного из руководителей местной запрещенной организации. В ведомстве отметили, что обвиняемый с единомышленниками с 2017 по 2021 годы проводил религиозные собрания организации, в которых участвовали жители региона. Организаторы меняли места проведения собраний, а также использовали зарубежные электронные платформы и мессенджеры, чтобы избежать внимания силовых органов. Уголовное дело было направлено в суд.

В декабре 2021 года стало известно, что в Кургане провели обыски у 14 членов этой организации. В июле того же года были задержаны трое основателей этой запрещенной организации в Кургане и Шадринске.

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В Кургане сотрудники СК ФСБ, УМВД и Росгвардии провели более 30 обысков в местах проживания организаторов и сторонников религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована). Данная информация была размещена 2 июня на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ и пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, Центра по противодействию экстремизму УМВД, при силовой поддержке Росгвардии на территории Курганской области в рамках расследования уголовного дела проведено более 30 обысков по местам проживания организаторов и сторонников организации. В результате изъята запрещенная литература, компьютерная техника и электронные носители, средства связи и иные материалы, представляющие интерес для следствия», — указано в сообщении. Представители СУ СК завершили расследование уголовного дела, связанного с деятельностью одного из руководителей местной запрещенной организации. В ведомстве отметили, что обвиняемый с единомышленниками с 2017 по 2021 годы проводил религиозные собрания организации, в которых участвовали жители региона. Организаторы меняли места проведения собраний, а также использовали зарубежные электронные платформы и мессенджеры, чтобы избежать внимания силовых органов. Уголовное дело было направлено в суд. В декабре 2021 года стало известно, что в Кургане провели обыски у 14 членов этой организации. В июле того же года были задержаны трое основателей этой запрещенной организации в Кургане и Шадринске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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