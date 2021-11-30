ФСБ изъяла у курганских представителей «Свидетелей Иеговы» 116 электронных носителей и литературу с материалами экстремистского характера Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники управления ФСБ по Курганской области совместно с полицией и Росгвардией провели обыски у 14 функционеров религиозной организации «Свидетелей Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Изъяты электронные носители и литература с материалами экстремистского характера, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

«В целях профилактики совершения преступлений экстремистского характера УФСБ России по Курганской области совместно с подразделениями УМВД и Росгвардии проведены оперативно-разыскные мероприятия в домах и помещениях 14 функционеров местной религиозной организации „Свидетелей Иеговы“. В результате обследования изъято 116 электронных носителей, содержащих материалы экстремистского характера, 69 экземпляров религиозной литературы, в том числе внесенной в федеральный список экстремистских материалов Минюста России», — рассказали в ведомстве.

В отношении трех приверженцев идеологии организации «Свидетели Иеговы» прокуратура на основании материалов УФСБ объявила официальные предостережения о недопустимости нарушения закона. В случае невыполнения этих требований, указанные лица могут быть привлечены к ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что в середине июля были задержаны трое основателей местных религиозных организаций «Свидетелей Иеговы» в Шадринске и Кургане. Фигурантам предъявлено обвинение по ч.1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).