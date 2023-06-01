01 июня 2023

В Курганской области увеличили число спасателей для тушения пожара

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В Курганской области продолжают тушить лесной пожар в Каргапольском округе Фото:
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В Курганской области до 125 увеличили число спасателей для тушения природного пожара в Каргапольском округе. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«Всего в тушении задействовано 125 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд и вертолет Ми-8. Угрозы населенным пунктам Сосновка и Твердыш Каргапольского округа, в районе которых идет тушение природного пожара, нет», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что жителей курганского села предупредили о возможной эвакуации из-за лесного пожара. Площадь возгорания составляла три гектара. По данным ГУ МЧС региона на 1 июня, огонь тушили 86 спасателей. Администрацией округа были приготовлены автобусы на случай перевозки местных жителей в пункты временного размещения.

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В Курганской области до 125 увеличили число спасателей для тушения природного пожара в Каргапольском округе. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Всего в тушении задействовано 125 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд и вертолет Ми-8. Угрозы населенным пунктам Сосновка и Твердыш Каргапольского округа, в районе которых идет тушение природного пожара, нет», — указано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что жителей курганского села предупредили о возможной эвакуации из-за лесного пожара. Площадь возгорания составляла три гектара. По данным ГУ МЧС региона на 1 июня, огонь тушили 86 спасателей. Администрацией округа были приготовлены автобусы на случай перевозки местных жителей в пункты временного размещения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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