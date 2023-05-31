31 мая 2023

Жителей курганского села предупреждают о возможной эвакуации. Скрин

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Жителей села Сосновка в Каргапольском округе (Курганская область) предупреждают о возможной эвакуации из-за пожара. Об этом сообщается в SMS-рассылке от РСЧС.

«Жителям населенного пункта Сосновка Каргапольского муниципального округа приготовиться к проведению эвакуации. Это связано с угрозой пожара», — указано в рассылке.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Курганской области, в селе Сосновка начался пожар в лесном массиве более, чем за пять километров от населенного пункта. По данным пресс-службы ведомства, площадь возгорания 3 га. Задействовано в тушении пожара 46 человек и 16 единиц техники. Угрозы для населенного пункта, со слов представителей МЧС по Курганской области, нет.

Ранее URA.RU писало, что Курганское управление МЧС предупреждает об аномальной жаре. В нескольких муниципальных округах вводят четвертый из пяти уровней пожарной опасности.

Обновлено в 18:30

Как указано в telegram-канале «Курганская область официально», для тушения пожара в Сосновке отправили вертолет Ми-8 и пожарный поезд. Число спасателей из личного состава и единицы техники выросли до 85 и 33 соответственно.

Курганцев предупреждают о возможной эвакуации из-за угрозы пожара
Курганцев предупреждают о возможной эвакуации из-за угрозы пожара
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Жителей села Сосновка в Каргапольском округе (Курганская область) предупреждают о возможной эвакуации из-за пожара. Об этом сообщается в SMS-рассылке от РСЧС. «Жителям населенного пункта Сосновка Каргапольского муниципального округа приготовиться к проведению эвакуации. Это связано с угрозой пожара», — указано в рассылке. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Курганской области, в селе Сосновка начался пожар в лесном массиве более, чем за пять километров от населенного пункта. По данным пресс-службы ведомства, площадь возгорания 3 га. Задействовано в тушении пожара 46 человек и 16 единиц техники. Угрозы для населенного пункта, со слов представителей МЧС по Курганской области, нет. Ранее URA.RU писало, что Курганское управление МЧС предупреждает об аномальной жаре. В нескольких муниципальных округах вводят четвертый из пяти уровней пожарной опасности. Обновлено в 18:30 Как указано в telegram-канале «Курганская область официально», для тушения пожара в Сосновке отправили вертолет Ми-8 и пожарный поезд. Число спасателей из личного состава и единицы техники выросли до 85 и 33 соответственно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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