Жителей села Сосновка в Каргапольском округе (Курганская область) предупреждают о возможной эвакуации из-за пожара. Об этом сообщается в SMS-рассылке от РСЧС.
«Жителям населенного пункта Сосновка Каргапольского муниципального округа приготовиться к проведению эвакуации. Это связано с угрозой пожара», — указано в рассылке.
Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Курганской области, в селе Сосновка начался пожар в лесном массиве более, чем за пять километров от населенного пункта. По данным пресс-службы ведомства, площадь возгорания 3 га. Задействовано в тушении пожара 46 человек и 16 единиц техники. Угрозы для населенного пункта, со слов представителей МЧС по Курганской области, нет.
Ранее URA.RU писало, что Курганское управление МЧС предупреждает об аномальной жаре. В нескольких муниципальных округах вводят четвертый из пяти уровней пожарной опасности.
Обновлено в 18:30
Как указано в telegram-канале «Курганская область официально», для тушения пожара в Сосновке отправили вертолет Ми-8 и пожарный поезд. Число спасателей из личного состава и единицы техники выросли до 85 и 33 соответственно.
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