Жителей курганского села предупреждают о возможной эвакуации. Скрин

01 июня 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

В Курганской области начался пожар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Жителей села Сосновка в Каргапольском округе (Курганская область) предупреждают о возможной эвакуации из-за пожара. Об этом сообщается в SMS-рассылке от РСЧС. «Жителям населенного пункта Сосновка Каргапольского муниципального округа приготовиться к проведению эвакуации. Это связано с угрозой пожара», — указано в рассылке. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Курганской области, в селе Сосновка начался пожар в лесном массиве более, чем за пять километров от населенного пункта. По данным пресс-службы ведомства, площадь возгорания 3 га. Задействовано в тушении пожара 46 человек и 16 единиц техники. Угрозы для населенного пункта, со слов представителей МЧС по Курганской области, нет. Ранее URA.RU писало, что Курганское управление МЧС предупреждает об аномальной жаре. В нескольких муниципальных округах вводят четвертый из пяти уровней пожарной опасности. Обновлено в 18:30



Как указано в telegram-канале «Курганская область официально», для тушения пожара в Сосновке отправили вертолет Ми-8 и пожарный поезд. Число спасателей из личного состава и единицы техники выросли до 85 и 33 соответственно. Курганцев предупреждают о возможной эвакуации из-за угрозы пожара Фото: скрин от корреспондента URA.RU

Жителей села Сосновка в Каргапольском округе (Курганская область) предупреждают о возможной эвакуации из-за пожара. Об этом сообщается в SMS-рассылке от РСЧС. «Жителям населенного пункта Сосновка Каргапольского муниципального округа приготовиться к проведению эвакуации. Это связано с угрозой пожара», — указано в рассылке. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Курганской области, в селе Сосновка начался пожар в лесном массиве более, чем за пять километров от населенного пункта. По данным пресс-службы ведомства, площадь возгорания 3 га. Задействовано в тушении пожара 46 человек и 16 единиц техники. Угрозы для населенного пункта, со слов представителей МЧС по Курганской области, нет. Ранее URA.RU писало, что Курганское управление МЧС предупреждает об аномальной жаре. В нескольких муниципальных округах вводят четвертый из пяти уровней пожарной опасности. Обновлено в 18:30 Как указано в telegram-канале «Курганская область официально», для тушения пожара в Сосновке отправили вертолет Ми-8 и пожарный поезд. Число спасателей из личного состава и единицы техники выросли до 85 и 33 соответственно.