Глава минобороны Британии Уоллес: Украина может захватить Крым в этом году

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Вооруженные силы Великобритании. stock, министр обороны, Бен Уоллес
Если у России иссякнут силы, то Украина сможет захватить Крым, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина сможет захватить Крым в этом году только в случае, если у российских сил закончатся военные возможности. Таким мнением поделился министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Уоллес заявил, что существует реальная возможность того, что Украина может успешно вернуть Крым <…>, в этом году, когда у российских сил закончится необходимое оборудование», — сообщает издание The Washington Post. Отмечается, что его мнение отличается от других официальных лиц НАТО.

Ранее в ФСБ рассказали, как российские силы борются с украинскими диверсантами на границах. Пограничная служба России усилила охрану границы с Украиной после инцидентов с диверсантами. По его словам, на приграничной территории усилен контрразведывательный режим.

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Украина сможет захватить Крым в этом году только в случае, если у российских сил закончатся военные возможности. Таким мнением поделился министр обороны Великобритании Бен Уоллес. «Уоллес заявил, что существует реальная возможность того, что Украина может успешно вернуть Крым <…>, в этом году, когда у российских сил закончится необходимое оборудование», — сообщает издание The Washington Post. Отмечается, что его мнение отличается от других официальных лиц НАТО. Ранее в ФСБ рассказали, как российские силы борются с украинскими диверсантами на границах. Пограничная служба России усилила охрану границы с Украиной после инцидентов с диверсантами. По его словам, на приграничной территории усилен контрразведывательный режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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