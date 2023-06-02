Глава минобороны Британии Уоллес: Украина может захватить Крым в этом году

02 июня 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Если у России иссякнут силы, то Украина сможет захватить Крым, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина сможет захватить Крым в этом году только в случае, если у российских сил закончатся военные возможности. Таким мнением поделился министр обороны Великобритании Бен Уоллес. «Уоллес заявил, что существует реальная возможность того, что Украина может успешно вернуть Крым <…>, в этом году, когда у российских сил закончится необходимое оборудование», — сообщает издание The Washington Post . Отмечается, что его мнение отличается от других официальных лиц НАТО. Ранее в ФСБ рассказали, как российские силы борются с украинскими диверсантами на границах. Пограничная служба России усилила охрану границы с Украиной после инцидентов с диверсантами. По его словам, на приграничной территории усилен контрразведывательный режим.

Украина сможет захватить Крым в этом году только в случае, если у российских сил закончатся военные возможности. Таким мнением поделился министр обороны Великобритании Бен Уоллес. «Уоллес заявил, что существует реальная возможность того, что Украина может успешно вернуть Крым <…>, в этом году, когда у российских сил закончится необходимое оборудование», — сообщает издание The Washington Post. Отмечается, что его мнение отличается от других официальных лиц НАТО. Ранее в ФСБ рассказали, как российские силы борются с украинскими диверсантами на границах. Пограничная служба России усилила охрану границы с Украиной после инцидентов с диверсантами. По его словам, на приграничной территории усилен контрразведывательный режим.