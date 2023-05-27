В ФСБ рассказали, как Россия борется с украинскими диверсантами на границах

Глава Погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов: Россия усилила охрану границ из-за диверсантов с Украины
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Граница России с Украиной находится под усиленной охраной из-за диверсантов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пограничная служба России усилила охрану границ с Украиной после инцидентов с диверсантами. Об этом сообщил глава Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

«Осуществлено наращивание оперативного, боевого и технического потенциалов пограничных органов. Приняты дополнительные меры по инженерно-техническому прикрытию государственной границы, включая создание системы оборонительных фортификационных сооружений», — рассказал Владимир Кулишов в интервью ТАСС.

По его словам, на приграничной территории в Брянской, Курской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей, а также в Крыму усилен контрразведывательный режим. Идет работа над усовершенствованием системы охраны транспортного перехода через Керченский пролив, обеспечение безопасности плавания судов в Азовском и Черном морях.

Ранее сообщалось, что 22 мая диверсанты проникли в Белгородскую область с территории Украины. Атака шла около суток, погиб один человек.

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Пограничная служба России усилила охрану границ с Украиной после инцидентов с диверсантами. Об этом сообщил глава Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов. «Осуществлено наращивание оперативного, боевого и технического потенциалов пограничных органов. Приняты дополнительные меры по инженерно-техническому прикрытию государственной границы, включая создание системы оборонительных фортификационных сооружений», — рассказал Владимир Кулишов в интервью ТАСС. По его словам, на приграничной территории в Брянской, Курской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей, а также в Крыму усилен контрразведывательный режим. Идет работа над усовершенствованием системы охраны транспортного перехода через Керченский пролив, обеспечение безопасности плавания судов в Азовском и Черном морях. Ранее сообщалось, что 22 мая диверсанты проникли в Белгородскую область с территории Украины. Атака шла около суток, погиб один человек.
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