Курганские медики жалуются на профсоюз, который мешает работать

Член профсоюза «Голос медицины» сорвала собрание коллектива больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане медики недовольны работой профсоюза «Голос медицины», который создали бывшие члены скандально известной организации «Альянс врачей»* (организация признана в РФ иноагентом). Члены профорганизации пишут жалобы и занимаются сутяжничеством, провоцируя проверки в больницах и отвлекая персонал, рассказал URA.RU источник из медицинского сообщества Кургана.

«В Курганской области „Альянс врачей“ появился в 2019 году, когда закрывалось отделение противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавский. На волне протеста против закрытия отделения в организацию вступили 30 медиков. Позже оказалось, что в выигрыше остались те, кто согласился на перевод в другое отделение (в Курган). Защитить протестующих и добиться продолжения работы отделения в Чернавском профсоюз не смог. Тогда многие медики решили, что организация нацелена на создание конфликтов, а не на их разрешение, и вышли из нее. Сегодня в организации „Голос медицины“ состоят двое сотрудников противотуберкулезного диспансера. Один из ни судится с больницей из-за решения врачебной комиссии по постановке этому медику диагноза. Суд первой инстанции в иске отказал, но медик обжалует решение. Хотя лечение по данному диагнозу этот медик получил», — рассказал источник.

Из-за жалобы медика СК проверял две больницы, факты жалобы не подтвердились. Весной та же сотрудница противотуберкулезного диспансера сорвала собрание коллектива по вопросу внесения изменений в коллективный договор больницы. Женщина начала вести видеосъемку мероприятия без согласия участников собрания. По мнению коллег, медик пыталась сделать съемку, чтобы собрать материал для будущих жалоб. «Медики считают, что профсоюз нацелен на создание конфликтных ситуаций в коллективе», — отмечает источник.

В Курганском противотуберкулезном диспансере URA.RU сообщили, что в 2019 году «Альянс врачей»* обратился в суд с требованиями о восстановлении на работе 12 работников больницы. Суд в исках отказал. В период с 2020 по 2021 годы объединением «Альянс врачей»* было инициировано 5 судебных исков, в 2022 году «Голос медицины» подано 1 исковое заявление. URA.RU обратилось в пресс-службу профсоюза «Голос медицины» с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил. В организацию направлен письменный запрос.

*«Альянс врачей» — организация, признанная в России иностранным агентом.