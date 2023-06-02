Вучич рассказал о мечте премьера Косово Курти стать новым Зеленским

03 июня 2023 в 04:17 Размер текста - 17 +

Вучич считает, что премьер Косова пытается представить себя в качестве нового Зеленского Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти мечтает развязать конфликт подражая президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил сербский лидер Александар Вучич. «В любой день дело может дойти до эскалации, поскольку Курти мечтает [о конфликте] и мечтает быть Зеленским. Для него не проблема, что за него будет воевать кто-то другой», — заявил Вучич эфире TV Prva. По словам сербского президента, Курти планирует втянуть НАТО в конфликт с Сербией. Ранее в частично признанной республике Косово прошли столкновения. Вучич заявлял, что при столкновениях с полицией Косова пострадали сербы. Позже Сербия развернула вооруженные силы на административной границе с Косовом, передает RT. После обострения ситуации в Косово главной целью Приштины, по мнению сербского лидера, является столкновение Сербии и НАТО. В Кремле заявили об обеспокоенности из-за ситуации в Косово, напоминает МК.

Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти мечтает развязать конфликт подражая президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил сербский лидер Александар Вучич. «В любой день дело может дойти до эскалации, поскольку Курти мечтает [о конфликте] и мечтает быть Зеленским. Для него не проблема, что за него будет воевать кто-то другой», — заявил Вучич эфире TV Prva. По словам сербского президента, Курти планирует втянуть НАТО в конфликт с Сербией. Ранее в частично признанной республике Косово прошли столкновения. Вучич заявлял, что при столкновениях с полицией Косова пострадали сербы. Позже Сербия развернула вооруженные силы на административной границе с Косовом, передает RT. После обострения ситуации в Косово главной целью Приштины, по мнению сербского лидера, является столкновение Сербии и НАТО. В Кремле заявили об обеспокоенности из-за ситуации в Косово, напоминает МК.