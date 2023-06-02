02 июня 2023

Байдену предложили способ избавиться от падений

Бывший медик Белого дома Рейнер: Байдену стоит пользоваться тростью, чтобы больше не падать
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
Президенту США стоит пользоваться тростью, чтобы больше не падать, предложил Джонатан Рейнер Фото:

Президенту США Джо Байдену после очередного падения, в результате которого он даже стукнулся головой, стоит начать пользоваться тростью. Об этом заявил кардиолог, медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем Джонатан Рейнер.

«Я бы посоветовал президенту быть очень осторожным, не будет худшей идеей <…> использовать трость на неустойчивой поверхности. Я знаю, что ему может не понравиться, как он будет выглядеть со стороны», — заявил Джонатан Рейнер в эфире телеканала CNN. Он отметил, что пожилые люди часто падают. По его словам, Байдену может не понравиться, что он будет ходить с тростью. Однако падение главы государства смотрится намного хуже со стороны, резюмировал кардиолог.

Байден в очередной раз упал на сцене во время церемонии вручения дипломов американской академии военно-воздушных сил. Он споткнулся об ящик. После падения он не смог самостоятельно встать. Подняться ему помогли охранники.

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Президенту США Джо Байдену после очередного падения, в результате которого он даже стукнулся головой, стоит начать пользоваться тростью. Об этом заявил кардиолог, медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем Джонатан Рейнер. «Я бы посоветовал президенту быть очень осторожным, не будет худшей идеей <…> использовать трость на неустойчивой поверхности. Я знаю, что ему может не понравиться, как он будет выглядеть со стороны», — заявил Джонатан Рейнер в эфире телеканала CNN. Он отметил, что пожилые люди часто падают. По его словам, Байдену может не понравиться, что он будет ходить с тростью. Однако падение главы государства смотрится намного хуже со стороны, резюмировал кардиолог. Байден в очередной раз упал на сцене во время церемонии вручения дипломов американской академии военно-воздушных сил. Он споткнулся об ящик. После падения он не смог самостоятельно встать. Подняться ему помогли охранники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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