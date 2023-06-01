Байден упал во время выпускной церемонии в штате Колорадо. Видео

02 июня 2023 в 00:44 Размер текста - 17 +

Джо Байден упал на вручении дипломов в академии ВВС США Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден споткнулся и упал на сцене во время церемонии вручения дипломов американской академии военно-воздушных сил. Инцидент произошел в штате Колорадо. Американский президент, находясь на трибуне, споткнулся о находившийся у его ног ящик. После этого он упал, но самостоятельно подняться не смог. Встать ему помогли охранники, следует из трансляции мероприятия, передает издание Daily Mail. Предыдущее публичное падение Байдена произошло в феврале, когда он поднимался по трапу самолета, собираясь улетать из Варшавы. Джо Байдену — 80 лет. В апреле пользователи Twitter посчитали безумием заявление Байдена о выдвижении своей кандидатуры на выборы в 2024.

Президент США Джо Байден споткнулся и упал на сцене во время церемонии вручения дипломов американской академии военно-воздушных сил. Инцидент произошел в штате Колорадо. Американский президент, находясь на трибуне, споткнулся о находившийся у его ног ящик. После этого он упал, но самостоятельно подняться не смог. Встать ему помогли охранники, следует из трансляции мероприятия, передает издание Daily Mail. Предыдущее публичное падение Байдена произошло в феврале, когда он поднимался по трапу самолета, собираясь улетать из Варшавы. Джо Байдену — 80 лет. В апреле пользователи Twitter посчитали безумием заявление Байдена о выдвижении своей кандидатуры на выборы в 2024.