01 июня 2023

Байден упал во время выпускной церемонии в штате Колорадо. Видео

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден упал на вручении дипломов в академии ВВС США Фото:

Президент США Джо Байден споткнулся и упал на сцене во время церемонии вручения дипломов американской академии военно-воздушных сил. Инцидент произошел в штате Колорадо.

Американский президент, находясь на трибуне, споткнулся о находившийся у его ног ящик. После этого он упал, но самостоятельно подняться не смог. Встать ему помогли охранники, следует из трансляции мероприятия, передает издание Daily Mail.

Предыдущее публичное падение Байдена произошло в феврале, когда он поднимался по трапу самолета, собираясь улетать из Варшавы. Джо Байдену — 80 лет. В апреле пользователи Twitter посчитали безумием заявление Байдена о выдвижении своей кандидатуры на выборы в 2024.

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Президент США Джо Байден споткнулся и упал на сцене во время церемонии вручения дипломов американской академии военно-воздушных сил. Инцидент произошел в штате Колорадо. Американский президент, находясь на трибуне, споткнулся о находившийся у его ног ящик. После этого он упал, но самостоятельно подняться не смог. Встать ему помогли охранники, следует из трансляции мероприятия, передает издание Daily Mail. Предыдущее публичное падение Байдена произошло в феврале, когда он поднимался по трапу самолета, собираясь улетать из Варшавы. Джо Байдену — 80 лет. В апреле пользователи Twitter посчитали безумием заявление Байдена о выдвижении своей кандидатуры на выборы в 2024.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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