Президент США Джо Байден споткнулся и упал на сцене во время церемонии вручения дипломов американской академии военно-воздушных сил. Инцидент произошел в штате Колорадо.
Американский президент, находясь на трибуне, споткнулся о находившийся у его ног ящик. После этого он упал, но самостоятельно подняться не смог. Встать ему помогли охранники, следует из трансляции мероприятия, передает издание
Предыдущее публичное падение Байдена произошло в феврале, когда он поднимался по трапу самолета, собираясь улетать из Варшавы. Джо Байдену — 80 лет. В апреле пользователи Twitter посчитали безумием заявление Байдена о выдвижении своей кандидатуры на выборы в 2024.
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