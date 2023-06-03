Глава минобороны Британии Уоллес обвинил Россию в расширении НАТО

НАТО расширилась из-за начала спецоперации, заявил Бен Уоллес Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из-за начала спецоперации на Украине военный блок НАТО стал расширяться. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, выступая на конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре.

«[Спецоперация Россия на Украине заставила] переосмыслить архитектуру евро-атлантической безопасности и подтолкнула еще большее число стран к обеспечению коллективной безопасности под эгидой НАТО», — заявил Бен Уоллес. Трансляция встречи велась на официальном сайте форума.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что расширение НАТО отражает такие же цели, которые преследовал лидер нацисткой Германии Адольф Гитлер. Он добавил, что в немецкой пропаганде тех лет экспансия на восток называлась «Дранг нах Остен», передает телеканал 360.

После начала спецоперации Украина, Швеция и Финляндия подали заявки на вступления в НАТО. Заявка Киева еще находится на стадии рассмотрения, потому что вступление Украины в альянс привет к большему втягиванию в конфликт других стран. Вступление Швеции также еще не одобрено.

Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года. До этой даты издание Bloomberg сообщило, что Россия предпримет ответный шаг. В него будут входить укрепление рубежей и усиление военного контроля в Арктике, передает «Утро.ру».