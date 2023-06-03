03 июня 2023
02 июня 2023

В Курганскую область придут дожди и грозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
В Курганскую область идет гроза Фото:

В Курганскую область, согласно прогнозу метеорологов, придут дожди и грозы. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Курганская область».

«Прогнозируются 5 июня порывы ветра до 20 метров в секунду, местами кратковременный дождь, гроза. Соблюдайте меры безопасности в непогоду», — написано в посте.

Чрезвычайное ведомство предупредило, что при сильном ветре не надо подходить к оборванным проводам, раскачивающимся вывескам. Также ведомство советует во время грозы не пользоваться электроприборами и не оставлять детей без присмотра.

Ранее URA.RU писало, в Кургане уже несколько дней подряд стоит аномальная жара. Превышен температурный максимум июня 1955 года.

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В Курганскую область, согласно прогнозу метеорологов, придут дожди и грозы. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Курганская область». «Прогнозируются 5 июня порывы ветра до 20 метров в секунду, местами кратковременный дождь, гроза. Соблюдайте меры безопасности в непогоду», — написано в посте. Чрезвычайное ведомство предупредило, что при сильном ветре не надо подходить к оборванным проводам, раскачивающимся вывескам. Также ведомство советует во время грозы не пользоваться электроприборами и не оставлять детей без присмотра. Ранее URA.RU писало, в Кургане уже несколько дней подряд стоит аномальная жара. Превышен температурный максимум июня 1955 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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