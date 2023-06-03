В Курганскую область придут дожди и грозы

В Курганскую область, согласно прогнозу метеорологов, придут дожди и грозы. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Курганская область».
«Прогнозируются 5 июня порывы ветра до 20 метров в секунду, местами кратковременный дождь, гроза. Соблюдайте меры безопасности в непогоду», — написано в посте.
Чрезвычайное ведомство предупредило, что при сильном ветре не надо подходить к оборванным проводам, раскачивающимся вывескам. Также ведомство советует во время грозы не пользоваться электроприборами и не оставлять детей без присмотра.
Ранее URA.RU писало, в Кургане уже несколько дней подряд стоит аномальная жара. Превышен температурный максимум июня 1955 года.
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