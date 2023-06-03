03 июня 2023
02 июня 2023

В Кургане снова побит рекорд по жаре 1955 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Некрасовский мост. Курган, лето, жара, фонтан
Курган снова возглавил рейтинг самых жарких мест в России Фото:

В Кургане уже несколько дней подряд стоит аномальная жара. Превышен температурный максимум июня 1955 года. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45-погода в Кургане».

«Вечером 3 июня зафиксирован в Кургане температурный рекорд — 38,8 градусов жары. Предыдущий максимум был в 1955 году (3 июня — 34,4 градуса)», — написано в посте.

Курган снова, как утверждают метеорологи, возглавил рейтинг самых жарких мест России. Днем 3 июня — Курган, Макушино и Шадринск стали самыми жаркими городами в стране.

Ранее URA.RU писало, что Курган попал 2 июня в рейтинг точек экстремальной погоды в России. Температура в городе была 36,4 градусов в 14 часов дня.

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В Кургане уже несколько дней подряд стоит аномальная жара. Превышен температурный максимум июня 1955 года. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45-погода в Кургане». «Вечером 3 июня зафиксирован в Кургане температурный рекорд — 38,8 градусов жары. Предыдущий максимум был в 1955 году (3 июня — 34,4 градуса)», — написано в посте. Курган снова, как утверждают метеорологи, возглавил рейтинг самых жарких мест России. Днем 3 июня — Курган, Макушино и Шадринск стали самыми жаркими городами в стране. Ранее URA.RU писало, что Курган попал 2 июня в рейтинг точек экстремальной погоды в России. Температура в городе была 36,4 градусов в 14 часов дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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