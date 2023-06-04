Глава «КиберМосквы» Пащенко посоветовал кодовое слово, чтобы вычислить телефонного мошенника

Глава «КиберМосквы» Пащенко: телефонного мошенника можно вычислить по кодовому слову

05 июня 2023 в 04:40 Размер текста - 17 +

Договоритесь с родственником о кодовом слове Фото: Игорь Пантин © URA.RU Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко рассказал, как определить, что вам звонит телефонный мошенник. Один из способов — придумать кодовое слово, отмечает эксперт. «С родственниками можно заранее договориться о кодовом слове на случай экстренной ситуации. Когда злоумышленники будут вам звонить и выдавать себя за пострадавших от несчастья родственника, вы можете попросить назвать это кодовое слово», — отметил Григорий Пащенко в интервью радио Sputnik. Мошенник, наверняка, ответит вам, что не помнит это слово. Тогда вы будете знать, что вам обманывают и положите трубку. Также утечки персональных данных россиян чаще всего происходят по вине интернет-магазинов и служб доставки еды. Эксперт советует использовать вымышленное имя при обращении в подобные сервисы. При заказе еды можно себя назвать Иваном Ивановичем Ивановым. Под этим именем ваш номер и сохранится. Соответственно, когда вам позвонят и назовут Иваном Ивановичем Ивановым, вы сразу поймете, что это мошенник. Иногда злоумышленники звонят с постороннего номера и представляются родственниками, при этом жалуются, что их телефон разрядился или сломался. Тогда нужно повесить трубку и проверить номер через поисковую систему. Еще один способ проверить мошенника, который выдает себя за вашего близкого человека, — попросить его сделать видеозвонок. Ранее житель Тобольска Тюменской области перечислил 4,8 млн рублей мошеннику, который представился работником виртуальной биржи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко рассказал, как определить, что вам звонит телефонный мошенник. Один из способов — придумать кодовое слово, отмечает эксперт. «С родственниками можно заранее договориться о кодовом слове на случай экстренной ситуации. Когда злоумышленники будут вам звонить и выдавать себя за пострадавших от несчастья родственника, вы можете попросить назвать это кодовое слово», — отметил Григорий Пащенко в интервью радио Sputnik. Мошенник, наверняка, ответит вам, что не помнит это слово. Тогда вы будете знать, что вам обманывают и положите трубку. Также утечки персональных данных россиян чаще всего происходят по вине интернет-магазинов и служб доставки еды. Эксперт советует использовать вымышленное имя при обращении в подобные сервисы. При заказе еды можно себя назвать Иваном Ивановичем Ивановым. Под этим именем ваш номер и сохранится. Соответственно, когда вам позвонят и назовут Иваном Ивановичем Ивановым, вы сразу поймете, что это мошенник. Иногда злоумышленники звонят с постороннего номера и представляются родственниками, при этом жалуются, что их телефон разрядился или сломался. Тогда нужно повесить трубку и проверить номер через поисковую систему. Еще один способ проверить мошенника, который выдает себя за вашего близкого человека, — попросить его сделать видеозвонок. Ранее житель Тобольска Тюменской области перечислил 4,8 млн рублей мошеннику, который представился работником виртуальной биржи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.