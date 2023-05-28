28 мая 2023
27 мая 2023

Тоболяк перечислил почти 5 млн рублей мошеннику-«инвестору»

© Служба новостей «URA.RU»
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Обманутые клиенты фитнес-клуба "Fitness candy". Челябинск, смартфон, сотовый телефон, переписка с мошенником
Мошенник общался со своей жертвой в мессенджерах Фото:

Житель Тобольска Тюменской области перечислил 4,8 млн рублей мошеннику, который представился работником виртуальной биржи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Неизвестный в ходе переписки в мессенджерах Skype и WhatsApp, под предлогом инвестирования и получения прибыли от вкладов на виртуальной торговой бирже, похитил 4,8 млн рублей у жителя Тобольска. Пострадавший самостоятельно перечислил деньги на неизвестные счета», — рассказали в ведомстве.

По данным прокуратуры, с 22 по 28 мая 2023 года от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 75 жителей Тюменской области. Общая сумма похищенных денег превысила 28 миллионов рублей.

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Житель Тобольска Тюменской области перечислил 4,8 млн рублей мошеннику, который представился работником виртуальной биржи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Неизвестный в ходе переписки в мессенджерах Skype и WhatsApp, под предлогом инвестирования и получения прибыли от вкладов на виртуальной торговой бирже, похитил 4,8 млн рублей у жителя Тобольска. Пострадавший самостоятельно перечислил деньги на неизвестные счета», — рассказали в ведомстве. По данным прокуратуры, с 22 по 28 мая 2023 года от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 75 жителей Тюменской области. Общая сумма похищенных денег превысила 28 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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