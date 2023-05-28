Тоболяк перечислил почти 5 млн рублей мошеннику-«инвестору»

Мошенник общался со своей жертвой в мессенджерах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Тобольска Тюменской области перечислил 4,8 млн рублей мошеннику, который представился работником виртуальной биржи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Неизвестный в ходе переписки в мессенджерах Skype и WhatsApp, под предлогом инвестирования и получения прибыли от вкладов на виртуальной торговой бирже, похитил 4,8 млн рублей у жителя Тобольска. Пострадавший самостоятельно перечислил деньги на неизвестные счета», — рассказали в ведомстве.

По данным прокуратуры, с 22 по 28 мая 2023 года от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 75 жителей Тюменской области. Общая сумма похищенных денег превысила 28 миллионов рублей.