04 июня 2023
03 июня 2023
02 июня 2023

В Нижневартовске разрушаются объекты архитектуры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, брызги, фонтан, вода
При каких обстоятельствах архитектурным объектам города нанесены повреждения, неизвестно Фото:

Жители Нижневартовска (ХМАО) обратили внимание на то, что с фасада фонтана на Комсомольском бульваре исчезла гранитная плитка, кроме того, повреждена плитка на монументе «Куропаткина». Об этом сообщается в социальных сетях.

«Сегодня заметили, что фонтан на Комсомольском бульваре почти весь голый, пропала гранитная плитка. Ранее заметили, что плитка сломалась у доброго ангела мира и на монументе «Куропаткина», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

При каких обстоятельствах архитектурным объектам нанесены повреждения, неизвестно. Автор поста предположил, что испортить плитку на монументе могли самокатчики, выполняя трюки.

В пресс-службу мэрии Нижневартовска направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко рассказал о планах благоустройства города. В текущем году благоустроят: бульвар на набережной, бульвар в квартале №18, сквер «Поколение», парковку в 26 квартале, многофункциональную спортивную площадку.

Фасад фонтана на Комсомольском бульваре
Фасад фонтана на Комсомольском бульваре
монумент «Куропаткина»
монумент «Куропаткина»

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Нижневартовска (ХМАО) обратили внимание на то, что с фасада фонтана на Комсомольском бульваре исчезла гранитная плитка, кроме того, повреждена плитка на монументе «Куропаткина». Об этом сообщается в социальных сетях. «Сегодня заметили, что фонтан на Комсомольском бульваре почти весь голый, пропала гранитная плитка. Ранее заметили, что плитка сломалась у доброго ангела мира и на монументе «Куропаткина», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». При каких обстоятельствах архитектурным объектам нанесены повреждения, неизвестно. Автор поста предположил, что испортить плитку на монументе могли самокатчики, выполняя трюки. В пресс-службу мэрии Нижневартовска направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко рассказал о планах благоустройства города. В текущем году благоустроят: бульвар на набережной, бульвар в квартале №18, сквер «Поколение», парковку в 26 квартале, многофункциональную спортивную площадку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...