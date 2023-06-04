В Нижневартовске разрушаются объекты архитектуры. Фото

05 июня 2023 в 06:11 Размер текста - 17 +

При каких обстоятельствах архитектурным объектам города нанесены повреждения, неизвестно Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Нижневартовска (ХМАО) обратили внимание на то, что с фасада фонтана на Комсомольском бульваре исчезла гранитная плитка, кроме того, повреждена плитка на монументе «Куропаткина». Об этом сообщается в социальных сетях. «Сегодня заметили, что фонтан на Комсомольском бульваре почти весь голый, пропала гранитная плитка. Ранее заметили, что плитка сломалась у доброго ангела мира и на монументе «Куропаткина», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». При каких обстоятельствах архитектурным объектам нанесены повреждения, неизвестно. Автор поста предположил, что испортить плитку на монументе могли самокатчики, выполняя трюки. В пресс-службу мэрии Нижневартовска направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко рассказал о планах благоустройства города. В текущем году благоустроят: бульвар на набережной, бульвар в квартале №18, сквер «Поколение», парковку в 26 квартале, многофункциональную спортивную площадку. Фасад фонтана на Комсомольском бульваре telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск» монумент «Куропаткина» telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск»

Жители Нижневартовска (ХМАО) обратили внимание на то, что с фасада фонтана на Комсомольском бульваре исчезла гранитная плитка, кроме того, повреждена плитка на монументе «Куропаткина». Об этом сообщается в социальных сетях. «Сегодня заметили, что фонтан на Комсомольском бульваре почти весь голый, пропала гранитная плитка. Ранее заметили, что плитка сломалась у доброго ангела мира и на монументе «Куропаткина», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». При каких обстоятельствах архитектурным объектам нанесены повреждения, неизвестно. Автор поста предположил, что испортить плитку на монументе могли самокатчики, выполняя трюки. В пресс-службу мэрии Нижневартовска направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко рассказал о планах благоустройства города. В текущем году благоустроят: бульвар на набережной, бульвар в квартале №18, сквер «Поколение», парковку в 26 квартале, многофункциональную спортивную площадку.