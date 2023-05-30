30 мая 2023
29 мая 2023

Глава Нижневартовска озвучил планы по благоустройству города

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Нижневартовск, дворец искусств, город нижневартовск
Мэр обозначил перечень территорий, подлежащих благоустройству в этом году Фото:

Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко обозначил перечень территорий, подлежащих благоустройству в текущем году. Эти вопросы обсудили на заседании Общественной палаты города.

«Принял участие в очередном заседании Общественной палаты города. <…> Из планов по благоустройству города на этот год: 2-й этап бульвара на набережной, бульвар в квартале №18, сквер „Поколение“, парковка в 26 квартале, многофункциональная спортивная площадка», — рассказал мэр в своем официальном telegram — канале.

Также сообщается, что на повестке дня стояли вопросы помощи участникам СВО и их семьями. И мониторинг светофорных объектов улично-дорожной сети в связи с изменением режимов регулирования светофоров на некоторых перекрестках.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Сургуте (ХМАО) десять дворов останутся без ремонта из-за споров управляющей компании и налоговой, которая арестовала счета коммунальщиков. Из-за ареста расчетных счетов УК «ДЕЗ ВЖР» не сможет воспользоваться деньгами.

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Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко обозначил перечень территорий, подлежащих благоустройству в текущем году. Эти вопросы обсудили на заседании Общественной палаты города. «Принял участие в очередном заседании Общественной палаты города. <…> Из планов по благоустройству города на этот год: 2-й этап бульвара на набережной, бульвар в квартале №18, сквер „Поколение“, парковка в 26 квартале, многофункциональная спортивная площадка», — рассказал мэр в своем официальном telegram — канале. Также сообщается, что на повестке дня стояли вопросы помощи участникам СВО и их семьями. И мониторинг светофорных объектов улично-дорожной сети в связи с изменением режимов регулирования светофоров на некоторых перекрестках. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Сургуте (ХМАО) десять дворов останутся без ремонта из-за споров управляющей компании и налоговой, которая арестовала счета коммунальщиков. Из-за ареста расчетных счетов УК «ДЕЗ ВЖР» не сможет воспользоваться деньгами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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