Глава Нижневартовска озвучил планы по благоустройству города

31 мая 2023 в 00:16 Размер текста - 17 +

Мэр обозначил перечень территорий, подлежащих благоустройству в этом году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко обозначил перечень территорий, подлежащих благоустройству в текущем году. Эти вопросы обсудили на заседании Общественной палаты города. «Принял участие в очередном заседании Общественной палаты города. <…> Из планов по благоустройству города на этот год: 2-й этап бульвара на набережной, бульвар в квартале №18, сквер „Поколение“, парковка в 26 квартале, многофункциональная спортивная площадка», — рассказал мэр в своем официальном telegram — канале. Также сообщается, что на повестке дня стояли вопросы помощи участникам СВО и их семьями. И мониторинг светофорных объектов улично-дорожной сети в связи с изменением режимов регулирования светофоров на некоторых перекрестках. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Сургуте (ХМАО) десять дворов останутся без ремонта из-за споров управляющей компании и налоговой, которая арестовала счета коммунальщиков. Из-за ареста расчетных счетов УК «ДЕЗ ВЖР» не сможет воспользоваться деньгами.

Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко обозначил перечень территорий, подлежащих благоустройству в текущем году. Эти вопросы обсудили на заседании Общественной палаты города. «Принял участие в очередном заседании Общественной палаты города. <…> Из планов по благоустройству города на этот год: 2-й этап бульвара на набережной, бульвар в квартале №18, сквер „Поколение“, парковка в 26 квартале, многофункциональная спортивная площадка», — рассказал мэр в своем официальном telegram — канале. Также сообщается, что на повестке дня стояли вопросы помощи участникам СВО и их семьями. И мониторинг светофорных объектов улично-дорожной сети в связи с изменением режимов регулирования светофоров на некоторых перекрестках. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Сургуте (ХМАО) десять дворов останутся без ремонта из-за споров управляющей компании и налоговой, которая арестовала счета коммунальщиков. Из-за ареста расчетных счетов УК «ДЕЗ ВЖР» не сможет воспользоваться деньгами.