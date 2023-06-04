04 июня 2023
03 июня 2023

В тюменском озере найден труп

В Тюмени со дна озера достали тело утонувшего юноши
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, водолазы, поиски
Тело вытащили спасатели-водолазы Фото:

Тело 21-летнего юноши нашли на дне безымянного водоема на Ялуторовском тракте в Тюмени. Об этом сообщает Тюменская областная служба экстренного реагирования.

«5 июня водолазы Тюменского ПСО работали на безымянном водоеме в районе Ялуторовского тракта и микрорайона Лесной. Со дна водоема подняли 21-летнего молодого человека», — рассказали URA.RU в ТОСЭР.

В настоящее время спасатели также работают на реке Тавда в районе деревни Плеханова в Ярковском районе. Там также ищут тело утонувшего 21-летнего юноши.

Ранее URA.RU писало и о других случаях утоплений. Так, 3 июня в Тобольске утонул 15-летний подросток.

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Тело 21-летнего юноши нашли на дне безымянного водоема на Ялуторовском тракте в Тюмени. Об этом сообщает Тюменская областная служба экстренного реагирования. «5 июня водолазы Тюменского ПСО работали на безымянном водоеме в районе Ялуторовского тракта и микрорайона Лесной. Со дна водоема подняли 21-летнего молодого человека», — рассказали URA.RU в ТОСЭР. В настоящее время спасатели также работают на реке Тавда в районе деревни Плеханова в Ярковском районе. Там также ищут тело утонувшего 21-летнего юноши. Ранее URA.RU писало и о других случаях утоплений. Так, 3 июня в Тобольске утонул 15-летний подросток.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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