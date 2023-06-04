В тюменском озере найден труп

Тело вытащили спасатели-водолазы
Тело 21-летнего юноши нашли на дне безымянного водоема на Ялуторовском тракте в Тюмени. Об этом сообщает Тюменская областная служба экстренного реагирования.
«5 июня водолазы Тюменского ПСО работали на безымянном водоеме в районе Ялуторовского тракта и микрорайона Лесной. Со дна водоема подняли 21-летнего молодого человека», — рассказали URA.RU в ТОСЭР.
В настоящее время спасатели также работают на реке Тавда в районе деревни Плеханова в Ярковском районе. Там также ищут тело утонувшего 21-летнего юноши.
Ранее URA.RU писало и о других случаях утоплений. Так, 3 июня в Тобольске утонул 15-летний подросток.
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