В тюменском озере найден труп

В Тюмени со дна озера достали тело утонувшего юноши

05 июня 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

Тело вытащили спасатели-водолазы Фото: Илья Московец © URA.RU Тело 21-летнего юноши нашли на дне безымянного водоема на Ялуторовском тракте в Тюмени. Об этом сообщает Тюменская областная служба экстренного реагирования. «5 июня водолазы Тюменского ПСО работали на безымянном водоеме в районе Ялуторовского тракта и микрорайона Лесной. Со дна водоема подняли 21-летнего молодого человека», — рассказали URA.RU в ТОСЭР. В настоящее время спасатели также работают на реке Тавда в районе деревни Плеханова в Ярковском районе. Там также ищут тело утонувшего 21-летнего юноши. Ранее URA.RU писало и о других случаях утоплений. Так, 3 июня в Тобольске утонул 15-летний подросток.

Тело 21-летнего юноши нашли на дне безымянного водоема на Ялуторовском тракте в Тюмени. Об этом сообщает Тюменская областная служба экстренного реагирования. «5 июня водолазы Тюменского ПСО работали на безымянном водоеме в районе Ялуторовского тракта и микрорайона Лесной. Со дна водоема подняли 21-летнего молодого человека», — рассказали URA.RU в ТОСЭР. В настоящее время спасатели также работают на реке Тавда в районе деревни Плеханова в Ярковском районе. Там также ищут тело утонувшего 21-летнего юноши. Ранее URA.RU писало и о других случаях утоплений. Так, 3 июня в Тобольске утонул 15-летний подросток.