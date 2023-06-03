В Тюменской области подросток утонул в песчаном карьере

В Тобольске (Тюменская область) около восьми часов вечера в районе песчаного карьера Менделеевский утонул мальчик 15-ти лет. Об этом рассказали в Тюменской областной службе экстренного реагирования (ТОСЭР).
«В Тобольске утонул подросток 15-ти лет. Тело мальчика достали примерно в 20:45», — передают слова ТОСЭР журналисты «Тюменской области сегодня».
По информации службы, тобольские спасатели привлекали водолазов для поиска подростка. Приблизительно к девяти вечера тело ребенка нашли, подняли из воды и передали правоохранителям.
По словам свидетелей, мальчик отдыхал со своими сверстниками, когда произошла эта трагедия. Есть вероятность, что он запутался в рыболовных сетях. На данный момент все обстоятельства произошедшего выясняются.
Агентство направило запрос в пресс-службу Следственный комитет региона. Ответ на него ожидается.
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