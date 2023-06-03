03 июня 2023
02 июня 2023

В Тюменской области подросток утонул в песчаном карьере

© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски утонувших. Тюмень
Есть версия, что мальчик запутался в сетях Фото:

В Тобольске (Тюменская область) около восьми часов вечера в районе песчаного карьера Менделеевский утонул мальчик 15-ти лет. Об этом рассказали в Тюменской областной службе экстренного реагирования (ТОСЭР).

«В Тобольске утонул подросток 15-ти лет. Тело мальчика достали примерно в 20:45», — передают слова ТОСЭР журналисты «Тюменской области сегодня».

По информации службы, тобольские спасатели привлекали водолазов для поиска подростка. Приблизительно к девяти вечера тело ребенка нашли, подняли из воды и передали правоохранителям.

По словам свидетелей, мальчик отдыхал со своими сверстниками, когда произошла эта трагедия. Есть вероятность, что он запутался в рыболовных сетях. На данный момент все обстоятельства произошедшего выясняются.

Агентство направило запрос в пресс-службу Следственный комитет региона. Ответ на него ожидается.

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В Тобольске (Тюменская область) около восьми часов вечера в районе песчаного карьера Менделеевский утонул мальчик 15-ти лет. Об этом рассказали в Тюменской областной службе экстренного реагирования (ТОСЭР). «В Тобольске утонул подросток 15-ти лет. Тело мальчика достали примерно в 20:45», — передают слова ТОСЭР журналисты «Тюменской области сегодня». По информации службы, тобольские спасатели привлекали водолазов для поиска подростка. Приблизительно к девяти вечера тело ребенка нашли, подняли из воды и передали правоохранителям. По словам свидетелей, мальчик отдыхал со своими сверстниками, когда произошла эта трагедия. Есть вероятность, что он запутался в рыболовных сетях. На данный момент все обстоятельства произошедшего выясняются. Агентство направило запрос в пресс-службу Следственный комитет региона. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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