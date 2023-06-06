Художник из Рыбинска Кузнецов делает для Ирбита вывески в старинном стиле

Ирбит знаменит своими ярмарками, мотоциклами, а теперь и вывесками Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Известный художник из Рыбинска (Ярославская область) Дмитрий Кузнецов готовит для Ирбита (Свердловская область) вывески в старинном стиле. Некоторые уже украсили исторический центр города, другие находятся в работе. Единый культурный дизайн-код вернет жителей и гостей Ирбита в дореволюционную эпоху и сделает его еще более привлекательным для туризма, объяснил URA.RU глава Николай Юдин.

«Я случайно увидел работы Мити Кузнецова в интернете, они мне очень понравились: все вывески ручной работы, неповторимы. Мы списались, Дмитрий приезжал в наш город в гости, договорились о сотрудничестве. Поставили для себя задачу — по три вывески в год», — рассказал Юдин.

Вывески в старинном стиле украсят здания в историческом центре Ирбита. Там уже красуются надписи — «Конторский домъ», «Ирбитскiй почтамтъ». Последний ранее был «Почтой России», и свердловский город стал первым и единственным, кому удалось согласовать с государственной компанией переименование своего корпоративного бренда.

«Вывески постепенно появятся на всех зданиях вокруг главной площади — неважно, объекты это культурного наследия или нет. Вместо общепита будет „Трактиръ“, вместо „Магнит косметик“ — „Магнитъ Косметикъ“. Все согласовано с управлением по охране памятников истории и культуры, вывески делаются за счет муниципальной программы. Ничего подобного в нашем регионе нет», — говорит мэр.



Ирбитские власти надеются, что воссоздание исторического центра поможет привлечь в город туристов. Написал о своей работе на Урале и сам художник Дмитрий Кузнецов.

«Пожалуй, одна из наших самых эпохальных вывесок теперь украшает очередное старинное здание в Ирбите. Я много размышлял, что же нас всех объединяет: Идея? Желание созидать? Вызов? Да! Определенно все это. Но все ж лейтмотивом служит русский характер. Упорный, ищущий и безропотный. Только он способен рождать настоящее русское искусство», — высказался в соцсети «ВКонтакте» мастер.

Первые вывески уже радуют глаз горожан и гостей Ирбита Фото: страница «Музей Живой Старинной Вывески», «ВКонтакте»

Все здания в историческом центре Ирбита будут гармонировать между собой Фото: страница «Музей Живой Старинной Вывески», «ВКонтакте»

Ирбитским властям удалось вернуть местной «Почте России» облик дореволюционного почтамта Фото: страница «Музей Живой Старинной Вывески», «ВКонтакте»

Названия на вывесках выведены старинными шрифтами Фото: страница «Музей Живой Старинной Вывески», «ВКонтакте»

Предпринимателям, которые арендуют старинные здания в центре Ирбита, вывески делают бесплатно Фото: страница «Музей Живой Старинной Вывески», «ВКонтакте»