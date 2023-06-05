Выпускники школ Белгородской области смогут поступать в вузы по собеседованию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарты. Сургут , образование, аттестат
Выпускники из Белгородской области смогут поступить в вузы без ЕГЭ Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Выпускники из Шебекинского горокруга Белгородской области смогут поступать в российские вузы только по собеседованиям без сдачи ЕГЭ. Об этом сообщили в Минобрнауки.

«Министерство науки и высшего образования Российской Федерации рекомендует в срок до 7 июня 2023 года обеспечить внесение изменений в локальные нормативные акты, <…> предусматривающие проведение вступительных испытаний в форме собеседования для лиц, завершивших обучение в общеобразовательных организациях Белгородской области», — говорится в решении Минобрнауки. Документ опубликован на сайте ведомства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оповестил президента России Владимира Путина о ситуации с обстрелами ВСУ в регионе. Тогда было принято решение отменить Единый государственный экзамен для выпускников из Шебекино и прилегающих населенных пунктов, пишет MK.RU.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Выпускники из Шебекинского горокруга Белгородской области смогут поступать в российские вузы только по собеседованиям без сдачи ЕГЭ. Об этом сообщили в Минобрнауки. «Министерство науки и высшего образования Российской Федерации рекомендует в срок до 7 июня 2023 года обеспечить внесение изменений в локальные нормативные акты, <…> предусматривающие проведение вступительных испытаний в форме собеседования для лиц, завершивших обучение в общеобразовательных организациях Белгородской области», — говорится в решении Минобрнауки. Документ опубликован на сайте ведомства. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оповестил президента России Владимира Путина о ситуации с обстрелами ВСУ в регионе. Тогда было принято решение отменить Единый государственный экзамен для выпускников из Шебекино и прилегающих населенных пунктов, пишет MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...