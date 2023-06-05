Выпускники школ Белгородской области смогут поступать в вузы по собеседованию

Выпускники из Шебекинского горокруга Белгородской области смогут поступать в российские вузы только по собеседованиям без сдачи ЕГЭ. Об этом сообщили в Минобрнауки.
«Министерство науки и высшего образования Российской Федерации рекомендует в срок до 7 июня 2023 года обеспечить внесение изменений в локальные нормативные акты, <…> предусматривающие проведение вступительных испытаний в форме собеседования для лиц, завершивших обучение в общеобразовательных организациях Белгородской области», — говорится в решении Минобрнауки. Документ опубликован на сайте ведомства.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оповестил президента России Владимира Путина о ситуации с обстрелами ВСУ в регионе. Тогда было принято решение отменить Единый государственный экзамен для выпускников из Шебекино и прилегающих населенных пунктов, пишет
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