В Вооруженных силах Украины (ВСУ) по сей день используется нацистская символика. Это может лишить Киев поддержки со стороны Запада. Об этом написали в газете The New York Times.
«На каждой фотографии (которые были опубликованы правительством Украины, а после удалены — прим. URA.RU) украинцы в форме носили нашивки с символами, которые стали печально известными в нацистской Германии. <…> Украинцы должны все больше осознавать, что эти изображения подрывают поддержку страны», — говорится в
Руководитель группы по исследованиям ультраправых движений Майкл Колборн сообщил, что киевские власти, возможно, не хотят «признавать и понимать», как подобные символы воспринимаются за пределами Украины. В материале пишут, что использование страной нацистских символов дает поддержку для России от западной прессы.
Россия проводит спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации киевского режима. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что основной целью СВО является защита мирного населения Донбасса. Писатель Платон Беседин уверен, что Запад «питает современный украинский фашизм» на Украине, передает телеканал 360.
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