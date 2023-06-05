05 июня 2023

Минобороны предложили оповещать о мобилизации через смс-сообщения

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Российские инженеры-саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя. Мариуполь, военные, донбасс, минобороны
Минобороны уже разработали проект Фото:

Минобороны России предлагает оповещать лиц, подлежащих мобилизации, через смс-рассылку. Об этом говорится в проекте постановлений.

«Минобороны России предлагает внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации, в частности предлагается оповещать мобилизованных через СМС-рассылку», — говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Законопроект, предусматривающий изменение положений о призыве граждан по мобилизации, уже внесен ведомством в Госдуму.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ предложило ввести возможности вставать на воинский учет без личной явки в военкомат. Таким же способом предлагается разрешить снятие с учета, пишет «Национальная служба новостей».

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Минобороны России предлагает оповещать лиц, подлежащих мобилизации, через смс-рассылку. Об этом говорится в проекте постановлений. «Минобороны России предлагает внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации, в частности предлагается оповещать мобилизованных через СМС-рассылку», — говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Законопроект, предусматривающий изменение положений о призыве граждан по мобилизации, уже внесен ведомством в Госдуму. Ранее сообщалось, что Минобороны РФ предложило ввести возможности вставать на воинский учет без личной явки в военкомат. Таким же способом предлагается разрешить снятие с учета, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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