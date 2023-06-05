Минобороны предложили оповещать о мобилизации через смс-сообщения 06 июня 2023 в 01:02 Размер текста - 17 + Минобороны уже разработали проект Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Минобороны России предлагает оповещать лиц, подлежащих мобилизации, через смс-рассылку. Об этом говорится в проекте постановлений. «Минобороны России предлагает внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации, в частности предлагается оповещать мобилизованных через СМС-рассылку», — говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Законопроект, предусматривающий изменение положений о призыве граждан по мобилизации, уже внесен ведомством в Госдуму. Ранее сообщалось, что Минобороны РФ предложило ввести возможности вставать на воинский учет без личной явки в военкомат. Таким же способом предлагается разрешить снятие с учета, пишет «Национальная служба новостей». Минобороны России предлагает оповещать лиц, подлежащих мобилизации, через смс-рассылку. Об этом говорится в проекте постановлений. «Минобороны России предлагает внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации, в частности предлагается оповещать мобилизованных через СМС-рассылку», — говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Законопроект, предусматривающий изменение положений о призыве граждан по мобилизации, уже внесен ведомством в Госдуму. Ранее сообщалось, что Минобороны РФ предложило ввести возможности вставать на воинский учет без личной явки в военкомат. Таким же способом предлагается разрешить снятие с учета, пишет «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям