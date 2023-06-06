Порошенко: наступление ВСУ начнется в ближайшие часы

Петр Порошенко назвал контрнаступление ВСУ всеобщей атакой
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие часы. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.
«Когда? Не недели, а дни. Часы», — сказал он в
Ранее в Киеве заявили о переходе к наступлению на нескольких направлениях. Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление, передает «Национальная служба новостей».
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