Порошенко: наступление ВСУ начнется в ближайшие часы

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Вооруженные силы Украины. stock, колонна, сау, артиллерия, ВСУ, stock
Петр Порошенко назвал контрнаступление ВСУ всеобщей атакой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие часы. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

«Когда? Не недели, а дни. Часы», — сказал он в интервью газете Corriere della Sera. Он также призвал не называть это контрнаступлением, а назвал штурм Вооруженных сил Украины всеобщей атакой с нескольких точек «чтобы вернуть то, что наше».

Ранее в Киеве заявили о переходе к наступлению на нескольких направлениях. Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление, передает «Национальная служба новостей».

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Контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие часы. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко. «Когда? Не недели, а дни. Часы», — сказал он в интервью газете Corriere della Sera. Он также призвал не называть это контрнаступлением, а назвал штурм Вооруженных сил Украины всеобщей атакой с нескольких точек «чтобы вернуть то, что наше». Ранее в Киеве заявили о переходе к наступлению на нескольких направлениях. Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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