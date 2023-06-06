Порошенко: наступление ВСУ начнется в ближайшие часы

06 июня 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Петр Порошенко назвал контрнаступление ВСУ всеобщей атакой Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие часы. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко. «Когда? Не недели, а дни. Часы», — сказал он в интервью газете Corriere della Sera. Он также призвал не называть это контрнаступлением, а назвал штурм Вооруженных сил Украины всеобщей атакой с нескольких точек «чтобы вернуть то, что наше». Ранее в Киеве заявили о переходе к наступлению на нескольких направлениях. Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление, передает «Национальная служба новостей».

Контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие часы. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко. «Когда? Не недели, а дни. Часы», — сказал он в интервью газете Corriere della Sera. Он также призвал не называть это контрнаступлением, а назвал штурм Вооруженных сил Украины всеобщей атакой с нескольких точек «чтобы вернуть то, что наше». Ранее в Киеве заявили о переходе к наступлению на нескольких направлениях. Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление, передает «Национальная служба новостей».