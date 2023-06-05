Курганские силовики отправили в печь вещдоки по уголовному делу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области сотрудники управления ФСБ сожгли наркотики, которые являлись вещественными доказательствами по уголовному делу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСБ России по Курганской области

«Сотрудники УФСБ России по Курганской области уничтожили наркотики, которые были вещдоками по уголовному делу. Его расследовало следственное подразделением ведомства. В наблюдательную комиссию, кроме сотрудников органов безопасности, вошли специалисты экологического контроля государственной инспекции России по охране природы и регионального депздрава», — говорится в сообщении курганской ФСБ. В печь отправили марихуану, которая принадлежала осужденному за приготовление к незаконному сбыту наркотиков в крупном размере курганцу. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Курганские силовики сожгли вещественные доказательства Фото предоставлено пресс-службой УФСБ России по Курганской области