05 июня 2023

Курганская ФСБ сожгла вещдоки. Фото

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, фсб, силовые структуры, печь
Курганские силовики отправили в печь вещдоки по уголовному делу (архивное фото) Фото:

В Курганской области сотрудники управления ФСБ сожгли наркотики, которые являлись вещественными доказательствами по уголовному делу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСБ России по Курганской области

«Сотрудники УФСБ России по Курганской области уничтожили наркотики, которые были вещдоками по уголовному делу. Его расследовало следственное подразделением ведомства. В наблюдательную комиссию, кроме сотрудников органов безопасности, вошли специалисты экологического контроля государственной инспекции России по охране природы и регионального депздрава», — говорится в сообщении курганской ФСБ. В печь отправили марихуану, которая принадлежала осужденному за приготовление к незаконному сбыту наркотиков в крупном размере курганцу. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Курганская ФСБ сожгла вещдоки: фото
Курганские силовики сожгли вещественные доказательства
Курганская ФСБ сожгла вещдоки: фото
Силовики отправили в печь наркотики

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В Курганской области сотрудники управления ФСБ сожгли наркотики, которые являлись вещественными доказательствами по уголовному делу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСБ России по Курганской области «Сотрудники УФСБ России по Курганской области уничтожили наркотики, которые были вещдоками по уголовному делу. Его расследовало следственное подразделением ведомства. В наблюдательную комиссию, кроме сотрудников органов безопасности, вошли специалисты экологического контроля государственной инспекции России по охране природы и регионального депздрава», — говорится в сообщении курганской ФСБ. В печь отправили марихуану, которая принадлежала осужденному за приготовление к незаконному сбыту наркотиков в крупном размере курганцу. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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