Очевидец ДТП в Половинном рассказала, как вытаскивала ребенка из-под колес внедорожника
Пострадавшая в ДТП в Половинном 10-летняя девочка получила серьезные травмы
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В селе Половинное Курганской области очевидцем наезда на детей у магазина «Магнит» стала сестра пострадавшей 10-летней школьницы. Влетевший в крыльцо супермаркета внедорожник ее не задел. Но девочке пришлось вытаскивать свою сестру из-под колес автомобиля, рассказала очевидец telegram-каналу «Курганистан».
«Водитель, когда наехал на девочек встал, и даже не помог мне достать ногу моей сестры из-под машины. Он только ходил и осматривал машину. Моя сестра в тяжелом состоянии, у нее перелом таза. Вторая маленькая девочка пострадала меньше: ей зашивали губу и руку. Я была с ними, но меня машина не задела, я успела по лестнице подняться», — рассказала собеседница.
Ранее URA.RU сообщало, что 29 октября в селе Половинное внедорожник Toyota въехал на крыльцо магазина «Магнит». Пострадали две девочки семи и десяти лет. Обе были доставлены в больницу с травмами, у одной из них врачи диагностировали перелом таза. Автомобилем Toyota Highlander управлял житель села Половинное 1946 года рождения. По предварительным данным, при въезде на парковку магазина, мужчина не справился с управлением и совершил наезд на детей. Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил провести проверку. Также отметим, что при телесных повреждениях очевидцам в некоторых случаях не рекомендуется перемещать пострадавших в ДТП до приезда медиков, чтобы не усугубить состояние пострадавшего.
