Очевидец ДТП в Половинном рассказала, как вытаскивала ребенка из-под колес внедорожника

Пострадавшая в ДТП в Половинном 10-летняя девочка получила серьезные травмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Половинное Курганской области очевидцем наезда на детей у магазина «Магнит» стала сестра пострадавшей 10-летней школьницы. Влетевший в крыльцо супермаркета внедорожник ее не задел. Но девочке пришлось вытаскивать свою сестру из-под колес автомобиля, рассказала очевидец telegram-каналу «Курганистан».

«Водитель, когда наехал на девочек встал, и даже не помог мне достать ногу моей сестры из-под машины. Он только ходил и осматривал машину. Моя сестра в тяжелом состоянии, у нее перелом таза. Вторая маленькая девочка пострадала меньше: ей зашивали губу и руку. Я была с ними, но меня машина не задела, я успела по лестнице подняться», — рассказала собеседница.