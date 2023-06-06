СК РФ признал разрушение Каховской ГЭС терактом

Из-за удара Вооруженных сил Украины по плотине Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом рассказали в Следственном комитете России (СК РФ).
«Следственным комитетом России по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что заведено уголовное дело по статье 205 УК РФ. Это террористический акт, который был совершен группой лиц по предварительному сговору и повлек причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий.
Из-за удара Вооруженных сил Украины по плотине Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом рассказали в Следственном комитете России (СК РФ). «Следственным комитетом России по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что заведено уголовное дело по статье 205 УК РФ. Это террористический акт, который был совершен группой лиц по предварительному сговору и повлек причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий.