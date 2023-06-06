СК РФ признал разрушение Каховской ГЭС терактом

СК РФ возбудил уголовное дело из-за разрушения Каховской ГЭС по статье «Теракт»
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по статье 205 УК РФ Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Из-за удара Вооруженных сил Украины по плотине Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом рассказали в Следственном комитете России (СК РФ).

«Следственным комитетом России по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что заведено уголовное дело по статье 205 УК РФ. Это террористический акт, который был совершен группой лиц по предварительному сговору и повлек причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий.

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Из-за удара Вооруженных сил Украины по плотине Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом рассказали в Следственном комитете России (СК РФ). «Следственным комитетом России по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что заведено уголовное дело по статье 205 УК РФ. Это террористический акт, который был совершен группой лиц по предварительному сговору и повлек причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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