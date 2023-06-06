Шойгу раскрыл, зачем ВСУ подорвали Каховскую ГЭС

Из-за провала в контрнаступлении Украина нанесла удар по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Не добившись успеха в наступлении, Киев устроил диверсию на Каховской ГЭС. Теперь он намерен перебросить подразделения с херсонского направления в район наступательных действий», — заявил он. Его слова передает РИА Новости. По его словам, подрыв Каховской ГЭС привел к затоплению многих территорий.
Шойгу подчеркнул, что таким образом Украина ослабила собственные позиции на херсонском направлении. Он сообщил, украинские бойцы начали строить на правом берегу Днепра оборонительные позиции. Это показывает их желание перейти к обороне.
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