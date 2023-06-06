В Свердловской области выбрали 35 компаний, которые представят на «Иннопроме»

Свердловскую область на выставке «Иннопром» представят 35 компаний, среди которых Уральский завод гражданской авиации, машиностроительный завод имени Калинина, Свердловская железная дорога, технопарк в сфере электронной промышленности. Список опубликован на информационном портале Свердловской области.
«В этом году правительство области решило существенно увеличить число экспонентов, которые безвозмездно продемонстрируют продукцию на стенде. Регион представят компании из таких отраслей, как транспортное машиностроение, металлообработка, энергетика, приборостроение, а также промышленная цифровизация и IT», — рассказал гендиректор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Михаил Васильев.
Всего в списке 35 компаний. Промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Страна-партнер этого года — республика Беларусь.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.