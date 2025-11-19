Логотип РИА URA.RU
Общество

Сбор урожая завершили в регионах УрФО

19 ноября 2025 в 18:17
Аграрии намолотили 7,1 миллиона тонн зерна

Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

Аграрии завершили уборочную кампанию 2025 года в регионах Уральского федерального округа. Всего намолочено 7,1 миллиона тонн зерна, накопано почти 693 тысячи тонн картофеля и собрано 159 тысяч тонн овощей, рассказали в пресс-службе полпредства.

«По большинству культур мы превзошли показатели прошлого года. Это результат большой совместной работы агропромышленного комплекса Уральского федерального округа, органов власти и всех сельхозтоваропроизводителей», — сказал полпред президента в УрФО Артем Жога.

Он добавил, что площадь посевов озимых культур составила 57,8 тысячи гектаров, что на 44% больше показателей прошлого года. Подытожил Жога наставлением для аграриев на следующий год и выразил уверенность в высоких результатах.

